DEJAN DRAGOJEVIĆ POBJEGAO IZ BIJELE KUĆE! Nakon svađe sa Aleks zadrugar donio odluku koju niko nije očekivao

Nakon što se emisija završila, Dragojević je odlučio da “pobjegne” iz Bijele kuće i osami se, a Aleksandra Nikolić je odmah počela da ga doziva, jer je željela da pričaju o problemu.

– Dejane, gdje ćeš? – pitala je Aleks.

– Ne znam, idem negdje da te ne gušim i ne maltretiram – odgovorio je Dejan, pa sjeo ispod trema.

– Dejane, dođi, hladno mi je napolju – dovikivala je Aleks.

– Ne mogu. Jesmo mi riješili problem? Driblaš me – odbrusio joj je Dragojević.

– Ti misliš kad spustiš loptu, kad se promijeniš, da je to to. Nije. Izađi, nije ti hladno – uzvratio je Dejan, a evo kako je to izgledalo, piše Novi.

