CAR OTKRIO ŠTA SE NEDAVNO DESILO IZMEĐU NJEGA I ALEKS – DEJANU PAO MRAK NA OČI: Ne želi više da je vidi

Nakon haosa Marka Đedovića i Dejana Dragojevića u emisiji “Gledanje snimaka”, voditelj Milan Milošević je dao reč Filipu Caru, jer se jedan dio svađe odnosio na Carevu vezu sa Dalilom Dragojević, piše Novi.

Moj rad na Dalilinoj promeni je bio vulgaran, oštar, ali je promjena vidljiva. Isto tako, Dejan želi da ovakva Aleksandra evoluira u drugu Aleksandru, čim mu ne odgovara ovakva – pričao je Car.

Više ne – odgovorio je Dejan.

Druga stvar koju hoću da kažem, da dodam Đedoviću. Paradoks u svemu je da Aleksandra Nikolić govori po kući da joj Dejan pravi ljubomorne scene i na konto mene, a ja sam bio loš po nju, nisam bio zaljubljen… A još veći paradoks da je ona ljubomorna da će on da se vrati ovom ološu (Dalili) – istakao je Filip.

Nisam ljubomorisao, navodio sam primjere kako može da se protumače određeni pogledi – dodao je Dragojević.

Ja sam čuo drugačije stvari. Aleksandra, da li si štipana ispod pokrivača i da li su ti pravljenje ljubomorne scene zbog mene? – pitao je Car.

Ja mu zvocam, zvocam, i onda da bi me umirio, ovako uradi. Ja njega štipam, on me uhvati i kaže mi da stanem, izbeči se, ali me ne maltretira. Ja prva to uradim, ja njega grebem. Bila je situacija za pranje veša, ja sam rekla da sam i Filipu prala, to je Dejanu zasmetalo. Naravno. Kao što je normalno kad Janjuš kaže ja njega gotivim da će da mu zasmeta. Nije Filip tu bitan – dodala je Aleks.

Nema šta da rješavamo, završena je priča – govorio je Dejan.

Ja ti nisam ništa loše uradila, samo sam rekla da imamo problemčiće – odgovorila je Nikolićeva.

Idi na cigaretu sa svim ovim ljudima, ja te gušim… – rekao je Dejan.

Alo, dečko – odbrusila je ona.

Kad me budeš srela u Kotežu na klupici, tad možeš tako da mi kažeš – uzvratio je Dragojević.

Okej, ja sma završila sve što sam imala – rekla je Aleks.

