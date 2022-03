NAPRAVILI MU SAČEKUŠU! Bivši zadrugar ŠAMARAO djevojku, pa ga NAPALI – Prijetili su mi… OZBILJAN PROBLEM

Bivši zadrugar Stefan Krstović Krle po izlasku iz “Zadruge 5” progovorio je za Rijaliti, pa otkrio da su ga braća Marijane Zonjić zvala i prijetila mu nakon što su pale teške riječi o njihovoj majci u rijalitiju, pa su se sinovi okomili na Krleta, pri čemu nisu htjeli da čuju za sestru.

– Bio sam prvo prijatelj s Marijanom Zonjić, a onda smo bili u kombinaciji u rijalitiju, više puta. Sve je počelo nakon neke svađe gdje smo upleli njenu majku, pričala je neke stvari, tu je mogla ocu da napravi ozbiljan problem, da je njena mama bila s nekim. Mene su zvali njeni sinovi, prijetili mi. Njih ne interesuje sestra i što sam ja bio s njom, neće ni da čuju za nju, ni s kim je ništa radi – rekao je Krstović.

Kako gledaš na Marijanu Zonjić sad, nakon svega, i na njen odnos s Markom Osmakčićem?

– Marijani nije stalo do Marka, on je njoj samo usputna stanica, kao što je prethodno bio Dejan Dragojević, Marko Janjušević Janjuš, pa Filip Car. Ja ne govorim ovo zato što sam imao s njom šta sam imao. Marijana je najneiskrenija osoba tamo, čak je i Dalilu nadmašila. Neki tamo žive za pitanja novinara. Niko nema srećniji tamo kad ih vi novinari prozovete jer, ako to ne uradite, ti isti prave haos već u nedjelju ili ponedjeljak.

Jedan si od rijetkih koji na šamare cimerke iz rijalitija nisi odgovorio?

– Čim sam izašao, porodica me sačekala i kritikovala zbog svađa i vrijeđanja pojedinih zadrugarki. To nisam ja napolju. Tek kad sam vidio te psovke, kuku, nije mi bilo dobro, unutra proradi nešto što nisam ja. S muškarcima znam kako rjiešavam stvari, nisam vaspitan da udarim ženu, ali sam morao da se branim bar vrijeđanjem. Ana Spasojević mi je udarila šest šamara, nisam se pomjerio, piše Srbija danas.

