STANJE JE ALARMANTNO: Drama u porodici zadrugarke, otac se ZVANIČNO ODREKAO kćerke?!

U domaćoj javnosti nedavno je kao bomba odjeknula vijest da je kćerka Jasne Šekarić i bivša učesnica “Zadruge”, Lea Šekarić pobjegla iz Egipta i od svog supruga, i sa kćerkom Sofi došla u Srbiju.

Lein bivši partner Sejad Abubakr se u više navrata oglašavao za medije, te navodio da želi da vrati kćerku u rodnu zemlju, a sada se odlučio na šok potez.

Na njegovom Instagram nalogu postojale su fotografije sa njegovom kćerkicom i Leom, a nakon cijelokupnog skandala koji se dešavao u prethodnom periodu on je odlučio da sve fotografije obriše.

Pored toga, on je prestao da se oglašava na mrežama povodom ove situacije, a da li je odustao od kćerkice i Lee, ostaje nam da vidimo.

I dok se on ne oglašava, ponosna baka Jasna Šekarić ušiva u sunčanim danima sa unukom.

Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa Kalemegdana i pokazala kako uživa sa Leinom kćerkicom.

Podsjetimo, Sejad se povodom tvrdnji supruge da ga je njena porodica finansirala i da je od njih tražio 75.000 evra kako bi se odrekao njihovog djeteta, oglasio i rekao sljedeće:

– Poslali su mi prije neki dan vijesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dijete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju kćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gdje hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju kćerku. Imam dokaze za sve što pričam – započeo je svoju priču Mado King.

Egipćanin je tada rekao da su majka i kćerka imale ogromne prohtjeve i da ih je svaki dan vodio u šoping i u restorane.

– Taj novac sam potrošio, jer kad je Lea ostala trudna, ja sam prestao da radim. Imao sam ušteđen novac za budućnost, tako da sam taj novac trošio na njih. Iznajmljivao sam stan, svakog dana sam ih vodio u restorane, u šoping. Godinu i po dana je bilo tako, svaki dan. Sve što je željela je kupovala. Kad je Jasna došla u Egipat, i na nju sam trošio mjesec dana svaki dan, sve sam joj hirove ispunjavao. U redu je što sam davao svojoj ženi, ali zašto bih plaćao bilo šta mojoj tašti? Rekao sam joj da je trudna i da ostane kod kuće, da to nije njen problem i da ću se ja pobrinuti o svemu. I tako sam potrošio svu moju ušteđevinu. Ja sam im kupio i karte za Srbiju – rekao je Sajed tada za “Kurir“.

Nakon toga uslijedio je još jedan šok, kada je porodica Sajeda Abubakara medijima dostavila fotografije na kojima on navodno leži u bolničkoj postelji nakon što je, kako su oni tvrdili, imao moždani udar.

– Moj brat mi je rekao da ispričam vama šta se desilo, ako mu se nešto desi. Moj brat je završio juče na intenzivnoj njezi, zbog moždanog udara. Rekao mi je da ima posljednju želju da prenesem za njegovu suprugu Leu, da njen muž i otac njenog djeteta želi da je vidi prije smrti posljednji put u njegovom životu. Vi znate da je Lea mog brata blokirala i vi ste mu jedina nada da ova poruka bude dostavljena do Lee – izjavila je Sajedova sestra prije dva dana za “Blic”.

Nakon toga je otkriveno da je Sajed zapravo obmanuo javnost – pomenuta fotografija je zapravo iz 2020. godine i na njoj se ne nalazi Sajed Abubakar, već nepoznati mladić koji je tada završio u bolnici nakon saobraćajne nesreće.

Egipćanin se tu nije zaustavio, već je, nakon što je obmana razotkrivena, tvrdio da mu je sve namješteno.

– To je bizarna laž da sam imao moždani udar i da sam kritično. Ne znam kome tako nešto može da padne na pamet. Nije mi jasno ko to radi i smišlja. Hoće živog da me sahrane. Sve je laž. Kunem se Bogom, uradiću sve za svoju kćerku. Ko želi da mi vjeruje, može da mi vjeruje, ko ne želi neka se j**e. Ne mogu da vjerujem da je neko tako nešto izmislio – rekao je on, prenosi Blic.

