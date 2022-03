Akademija osudila napad Willa Smitha i pokrenula istragu: Bacio je mrlju na dodjelu Oscara

Akademija filmske umjetnosti i znanosti, koja je u nedjelju podijelila Oscare u Dolby Theatreu u Los Angelesu, osudila je napad Will Smitha (53), koji je u nedjelju navečer šokirao cijeli svijet.

Akademija je pokrenula službenu istragu incidenta koji se dogodio na njihovoj pozornici, piše BBC.

Kako su iz Akademije naveli u priopćenju, istražit će se ‘daljnje radnje i posljedice’ u skladu s zakonima u Kaliforniji.

– Ovaj incident bacio je mrlju na ono što je trebala biti najbitnija noć u Hollywoodu, a uz to napad je zasjenio postignuća drugih – rekao je član Akademije za BBC, a drugi dodao:

– Probudio sam se tako razočaran zbog toga što je Will Smith napravio. Po mom mišljenju, ukrao je svu pozornost. Mislim da to nije mjesto za takvo nasilje. Većina ljudi je šokirana. Tamo je bilo i djece. To je mjesto za slavlje.

Podsjetimo, Will Smith u nedjelju je, na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu, ustao iz gledališta i na pozornici ošamario glumca Chrisa Rocka jer se našalio na račun njegove supruge, glumice Jade Pinkett Smith (50). Rock je, naime, glumicu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave, piše 24sata.

