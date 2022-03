ON JE PREVARANT – Miki raskrinkao Dejana i Dalilu, Đuričić do detalja analizirao njihovo ponašanje!

Kod Darka Tanasijevića u Šiša baru na intervju, došao je i Miki Đuričić, koji je bio spreman da bez dlake na jeziku, prokomentariše aktuelna dešavanja u Zadruzi.

– Znaš kako razmišljam, kad bih morao da pričam kako se prema meni ponašanju, oni su divni, a opet moram da komentarišem, ja ovo nisam u životu vidio. Ovo je strašno što Dejan ovako vraća. Mensur ima neki problem sa Dejanom, ne znam koji, a ima i problem što rijaliti nije onakav kakvog ga je zamislio. Mensurova netrpeljivost prema Caru je velika. Car, Dalila i Dejan su katastrfoalni i njihovo ponašanje je takvo među njima – počeo je Miki.

– Čime se vode ti mladi ljudi – pitao je Darko.

– Ne znam i ne rezumijem. Za stolom gledam da ublažim. Meni se desilo kad sam Dejana komentarisao činjenično, napali su me Đedović i Rešićka, a sad ovdje oni to rade. Jako čudni ljudi, ne razumijem ih. Ja sam Dalili i Caru sto puta rekao da mogu da opravdaju njihovo sr**e tako što će dokazati da se vole, ali nažalost oni nisu to dokazali. Čovjek i žena koji se vole ne mogu sebi da dozvole sve ovo. Mensur stalno priča o nekoj nepravdi, nije druže. Ono što je Dejan rekao je strašno, ali ne možeš ni ti da šutneš Viki. Njemu su svi drugi krivi. Ja gledam ovde da svoj obraz operem. Ja sam to rekao i Caru i Dalili i Mensuru da gledaju da sebe poprave. Šta mi kod Dejana smeta? Dejan kaže vi ovde meni pratite svaki korak, pa čekaj druže, ti si živeo od naših koraka. Ako ih realno komentarišeš ispašćeš veća budala nego oni, a ako ih sprdaš, biće sprdaš se sa njima – rekao je Miki.

– Ajde o Bebici – rekao je Darko.

– On je fin i kulturan, ali mislim da se iza njega krije jedan folirant. Predstavila ga je Miljana kao investitora, a on došao ovdje da joj gura kolica…Ona priča jedno, ali je opsjednuta sa Zolom – rekao je Miki.

– Kakvo mišljenje imaš o Anđeli Đuričić? – pitao je Darko.

– Imam i dalje lijepo, ali ima i dalje svoje prebačaje. Ona je pokazala zaista sve najbolje, ali ne možeš tako da komuniciraš sa ljudima. Ne možeš da se dereš, da vrištiš. Čudno mi je to što se druži sa Dalilom, a ovamo propagira neke principe – rekao je Miki, piše Informer.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari