“U STANJU JE DA SEDMORO UBIJE, OSMORICU RANI!” Filip i Dejan OČI U OČI: Evo koga je NOMINOVAO…

Zadrugari biraju u večeri “Nominacija2, između Dejana Dragojevića i Dalile Dragojević, koje je za potrčke stavio ovonedeljni vođa Marko Janjušević.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Caru.Krenuću od Dejana, on je specifična ličnost. Ima sve neke performanse dobre za rijaliti, a možda i životno dobre. Dejan je odmerem, ćuti. Mnogima je ćutao, možda je pojeo Dalilu što se tiče nekih stvari. Namazan je, odmeren je i u stanju je da ćuti mesecima, a kad stane na noge, vidimo kako funkcioniše. Na početku i sad kad je u drugačijoj fazi, zapanjen sam njegovim verbalnim sukobima. Funkcioniše kao kompjuter, to ga ne pogađa, ima svađu, pa sedne i normalno jede. Njemu mozak funkcioniše vrlo hladno, lagano i mirno. Meni ne samo kod Dejana, nego kod svih, draže mi je kad su onakvi kakvi jesi i ponašaju se kako osećaju. Bilo je perioda kad sam pričao da ima manipulativne moći. Njemu se nije desilo ono što je on hteo i nije on odlučivao, patio je i osećao se loše. Kad je bila situacija pred kraj, kad se Dejan opustio i kad je Dalila prišla meni, bila je situacija gde je emotivno bio pogođen. Taj Dejan me je iritirao, u nekim situacijama. Shvatao sam ga, ali nisam smatra da muškarac treba tako da se ponaša,piše SrbijadanasDejan je sad svoj, britkog jezika, nije u lažnim prijaterljstvima i ne priča ono što bi drugi hteli da čuju. Meni se to sviđa kod ljudi. Ja sam rekao da su on i Dalila vrlo slični, ona je transparentnija, a on mudriji i lukaviji. Propračunatost je odlika inteligentnih ljudi. Dejan je u stanju da meri čoveka mesecima i danima i da pamti i trpi, ali kad stasa i vrati se, kao što se vratio, u stanju je da je kao nagazna mina i sedmoricu ubije, a osmoro rani. Meni bi se više sviđao ovaj Dejan. U kući trenutno niko ne može, može da mu parira Marko. Dejan sa svakim dobije ono što želi, a prvi ne dira, nisam video da je inicirao, samo dobro dočekao. Neki ljudi kažu da je sa moje strane ili njegove licemerno i da mu podilazim, nema razlog, a ni on meni. Mnogi bi voleli drvlje i kamenje, a ja mislim da je to nepotrebno. On tvrdi da je to prošlost i lagao bih kad bih rekao da vidim mržnju u njegovim očima. On sad možda ima drugu viziju o svom životu, pa i percepciju što se tiče mene. U njegovim vrednostima možda sam ja neki spasitelj. Služio se mojim rečima da bi nju dodatno ponizio i sebe možda odbranio. Bio sam često neko čijim se postupcima i rečima Dejan služio, a uvek sam govorio da on ima pravo. On je jedan od ljudi koji mi je najveća enigma, ne mogu da stvorim mišljenje. On je meni zanimljiv, njegovi sukobi i on kad priča slušam pažljivo i volim da ga tumačim jer je misterioztan – govorio je Filip.Za Dalilu, ne mogu reći da mi je devojka, a ne mogu reći i da nije. Voleo sam da naglasimnjene lloše stvari i stvari koje mi smetaju kod nje. Oni mogu samo da kažu da su isti, čim su proveli pet godina. Da se Aleksandra desila Dejanu dok je bio u braku, možda bi ga ona poljuljala. Dejan je daleko inteligentiji i mudriji od Dalile, ona graniči sa glupavošću. Mogla je da se desi situacija da Dejan sedi u Dalilinoj kožo, koliko god zvučalo suludo, on je govorio da neće biti ni sa jednom ženom napolju, a ne ovde. Ona ima kvalitete, sa njom u odnosu sama naglašava i očekuju budućnost, nije neko ko je prolazak i za jedan dan. Čim si sa njom imaš osećaj da se od tebe očekuje puno, ali ja nisam spreman za to. Ja sam pokazao svojim ponašanjem da nisam spreman za ozbiljne stvari i ondose, a i da nisam spreman za ozbiljnu ljubav. Možemo da se prepustimo, pa šta bude. Radimo na razgovoru, druženju i zajedničkoj priči. Desile su se loše stvari, pa sumnjam da imamo perspektivu. Izgubila je u mene veru kao u čoveka i verujem da gleda u mene kao nekog ko je loš momak. Neke kvalitete koji su važi, meni ne odgovaraju. Ona se trudi, menja se i mene voli, ja to vidim. Stvarno me voli i žrtvovala se za taj odnos. trebao bih da izađem iz tih nekih… Pričali smo o mom životu i prošlosti, radio sam budalaštine i gluposti. Predamo se jedno drugom, a ni na čemu nismo poradili, pa samo čekamo kad će da pregori fitilj – nastavio je Car.Da li si svestan da posle toliko meseci da nju Dejan Dragojević ne zanima za tri života? – pitao je Milan Milošević.

– Svestan sam. Mislim da se toliko stvari desilo, da smo ona i ja umorni od haosa. Bolje da jedno i drugo skupimo snage i odvojimo se u društvo, samo da ne dolazi do onakvih stvari. Da kažem biću sa njom lagao bih, da kažćem neću, lagao bih. Obeležila mi je emotivne odnose u obe godine. Doživeo sam i proživeo svašta, izazvala mi je osmeh, podigla ego, a znala je i da me razvali. Sigurno je da me voli, siguran sam u to i da nema skrivene namere, kao prvi put. Ko večeras definiše Dejana, ja ću da mu po*ušim ku*ac. Ona je jača od puno muškaraca, možda i od nas obojice, što se tiče puno stvari. Šaljem Dejana – rekao je on.

Facebook komentari