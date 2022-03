NIJE MOGAO DA GLEDA SINA: Goran Dragojević promenio stav prema Dejanu, pa uputio brutalnu poruku

Kao što znate, utorak veče je na velelepnom imanju rezervisano za lude žurke, a Dejan Dragojević je top prilikom odlučio da se gledaocima prikaže u nekom drugom svetlu, te je pod dejstvom alkohola započeo žestoku svađu sa svojom devojkom Aleksandom Aleks Nikolić u kojoj je opet hteo da povredi sebe.Podsetimo da poslednjih dana ovom ljubavnom paru baš i ne cvetaju ružu u ljubavi i da dolazi do jako velikih svađa među njima kako zbog Dejanove ljubomore, tako i zbog toga što Aleks više neće da ćuti i želi da bude svoja. Tom prilikom oglasio se Dejanov otac Goran Dragojević koji je otkrio kako se oseća posle svega i da li i dalje prati dešavanja u rijalitiju.Ja više ne želim da komentarišem ništa. Što se tiče Dejana i njegovog učešća više ništa neću da pričam. Pitajte Biljanu i Davida, oni prate, pa neka kažu. Nije me razočarao, ali ništa ne gledam i više me to ne zanima – rekao je Goran Dragojević,pišeSrbijadanas

Facebook komentari