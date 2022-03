ŠOK PREOKRET! Miljana OSTAVILA BEBICU?!

Miljana Kulić dobila je u rijalitiju “Zadruga” pitanje koje se tiče njenog bivšeg partnera Lazara Čolića Zole, što je stvorilo tenzije u njenoj vezi.

– Je l’ ti nedostajao Zola, ipak je on tvoja prva Bebica? – glasilo je pitanje.

– Nije, jutros mi je bilo dosadno. Neću više da komentarišem – rekla je Miljana.

– Jutros je poslala Ša da me budi. Prišao sam joj danas i rekao da me ne provoicira više, nećemo imati kontakt. Ako nastavi da me sprda, osećam se loše, a ja ću onda da uzvraćam. Kad hoće normalno da popriča – može, ali nemoj da me priovociraš. Ako želi da popričamo, prijalo bi i meni da imamo ponekad. Lagao bih da kažem da bih voleo da budemo u ratu, ali ako će da me provocira kontantno, nema šanse da joj ja ćutim – govorio je Zola.

Nenad Macanović prišao je Miljani za vreme reklama i potkačio je za Lazara Čolića Zolu, što je nju izludelo.

– Evo ti ga Zola – rekao je Nenad.

– E, zbog ovoga smo završili, možeš da se skloniš. Ti i ja smo završili sve razgovore moguće, daću ti Zole. Idi, srećan put. Idelno se ponašam, neću da guram i ćutim, jer me voziš u kolicima. Biću ti zahvalna uvek, ali sa mnom si završio – rekla je Miljana.

– Čovek je rekao sam da si ga provocirala. Ja kad sam u pravu, ja kažem – dodao je on.

– Možeš da pričaš šta hoćeš, ne interesuje me. Sa tobom sam zavšrila – odbrusila je Miljana, što su mnogi protumačili kao da je Kulićeva raskinula sa dečkom, prenosi espreso.

