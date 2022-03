“NJENA NAJVEĆA SREĆA JE POSTALA NESREĆA” Dalila završila U SUZAMA tokom emisije – Nije prebolila Cara

Na anketi, prvo mesto za najnesrećniju osobu zauzela je Dalila Dragojević. Tim povodom, voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić, potom i Marku Đedoviću koju su iskreno prokomentarisali sve što misle o žrtvi koju je Dalila podnela za Cara.Ona mi je sve ispričala od početka, kroz osmeh je pričala o tome. Njena najveća sreća je postala njena najveća nesreća. Ja bih isto pala na sve te priče koje joj je ona pričala. To je, ako je tako sve pričano, nije ni čudo što je ova žena prešla preko svega što joj je on pričap. Ona se drži čvsto za to, da je to taj Filip. Ja sam sigurna da će se oni pomiriti, to je prejaka emocija. Ona je svesna da zna da sve ono što su oni planirali neće biti tako. Ona je meni rekla da bi sve isto uradila samo da je sve bilo sjajno kao na početku. Mislim da je evidentno da se oseća poraženo jer nije dobbila ono što je zašlužila – rekla je Anđela.Vidi Milane, ono što je činjenica je ono što vidimo i što čujemo. Ovde smo svi podržali Dalilu kada je rekla da se oseća nesrećnom da želi da ide dalje, da vidi sebe srećnom sa nekim drugim. Uvek ću takve stvari podržati. Oni kada su ušli u odnos, oni su bili jako srećni nego su bili nesposobni da odže tu sreću. Vodili su se egom, pritiscima i tome ko je šta rekao. Oni su nesposebni da se izbore za svoju sreću, nesposobni su da se izbore sa nekim stvarima. Svako ko poseduje komplekse, on je nesrećan čovek. Aspolutno su bili srećni na početku, bilo je baš zanimljivo. Ona me je dozivala da joj pomognem da ostavi Dejana. To kasnije, što su oni iskompleksirani, malo hrane engo, trebaju malo da porade na sebi i onda neće imati ni sujete ni ega. nisu radili na sebi, ne rade na sebi i onda traže sreću u drugim ljudima. Ako ne nađete u sebi sreću, nećete naći u drugima sreću. Nije sreća kod drugih, već nesreća. Ja mogu da potvdim da je njima na početku bilo lepo a onda je krenuo i Dejan i svi ostali i sve je otišlo nizbrdo. Ona nije znala da će biti nesrećna, niko ne voli da je nesrećan. Ona jeste krenula za svojom srećom ali to što se nije dalo, šta da se radi. Nisu znali da sačuvaju tu sreću, to je već druga stvar. Jeste bilas rećna i tu sreću su upropatili. Njen rizik je bio mnogo veći i onda je on samim tim, više nesrećna. Svako ko se ne voli, treba da ide dalje, a ne kao, brak je svetinja i onda varaju ljude. Da smo pametni bili bi ministari – rekao je Đedović.Detaljnije u nastavku teksta.

