U slučaju smaka svijeta, ovo će biti posljednja snimka prikazana na CNN-u

Kada je prije više od 40 godina osnovao CNN, Ted Turner rekao je da će televizija prestati emitirati jedino u slučaju smaka svijeta. A ako do njega dođe, CNN ima spreman program za posljednji dan na Zemlji.

“Emitirat ćemo i pratit ćemo smak svijeta uživo i to će biti naš posljednji događaj. Državnu himnu svirat ćemo samo jednom, danas, 1. lipnja 1980., a kada dođe smak svijeta, odsvirat ćemo Nearer My God To Thee prije nego što se odjavimo”, rekao je Turner nakon osnivanja televizije.

Prije nekoliko godina novinar portala Jalopnik došao je u posjed snimke dok je stažirao na CNN-u. Snimka je nazvana Turner Doomsday Video, a prikazuje izvedbu kršćanske pjesme Nearer My God To Thee, koju je bend navodno svirao kada je Titanic tonuo, a izvode je pripadnici američke vojske, mornarice i ratnog zrakoplovstva.

Glasine o postojanju snimke prvi put su se počele širiti 1988. godine, nakon što je The New Yorker objavio članak u kojem spominje njezino postojanje, a dostupna je tek od 2015. godine, prenosi Index.

