DEJAN ĆE PORED DISKVALIFIKACIJE MORATI I U POLICIJU? Optužen da joj IZA KAMERE radi GNUSNU stvar

U mnogim medijima je kao bomba odjeknula navodna ispovest Sandre Rešić gde govori kako je na početku rijalitija Dejana Dragojevića smatrala svojim najboljim prijateljem, ali se duboko razočarala u njega. Pevačica se u dvorištu Zadruge poverila Marku Đedoviću, i tom prilikom otkrila skandalozne detalje koje je krila od svih, a kako je navela, Dejan joj je tražio da ga ručno zadovolji i da imaju odnose.



– Dejan me je razočarao do te mere da više nemam nameru da ćutim i pokrivam ga i branim. Narod misli da je on žrtva otkako je rijaliti počeo, ali činjenica je da samo dobro glumi. Krila sam da me je dok smo bili u šteku terao na se*s. Hteo je da ga ručno zadovoljim, gurnula sam ga šokirana i rekla da se uozbilji. Prvo sam pomislila da se šali, ali sam videla da je mrtav ozbiljan. On je loš čovek, samo glumi žrtvu da bi pobedio. Sumnjam da je ikad voleo Dalilu, sve su to bile lažne suze. Iz aviona se vidi da je taj brak samo fikcija. Oni su zajedno jer oboje od toga imaju korist. On finansijsku, a ona pokriće da ga vara sa strane, a da svi misle da su u skladnom braku. Samo su mu bitni fanovi i pobeda – navodno je rekla Sandra.

Nedugo zatim, Sandrin fan tim se oglasio na instagramu rekavši da ova informacija nije tačna, što implicira da Sandra to nije izgovorila, ili da je nešto pogrešno protumačeno.

Svakako, ukoliko se pojavi video dokaz Sandrinih tvrdnji, ovde se radi o ozbiljnoj optužbi za seksualno uznemiravanje, te bi Dragojević, ukoliko ga Sandra prijavi morao u najmanju ruku da da izjavu u policiji, a uukoliko se utvrdi da se to zaista desilo, Dragojeviću preti i ozbiljna kazna.

Šta je seksualno nasilje?

Seksualno, odnosno polno uznemiravanje, kako je u zakoniku definisano, je bilo koji vid seksualnog ponašanja koji na bilo koji način utiče na to da se osoba oseća poniženo, uvređeno, uplašeno. Ono može biti verbalno, neverbalno i fizičko – pričala je za BBC na srpskom Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Dobacivanje, fotografisanje i snimanje bez dovole, pokazivanje genitalija, pipkanje, grljenje, ljubljenje, štipanje, uporno pozivanje na sastanak uprkos jasnom odgovoru da osoba nije zainteresovana – samo su neki od oblika seksualnog uznemiravanja.

U junu 2017. godine donete su dopune Krivičnog zakonika, pa su seksualno uznemiravanje i proganjanje postali krivična dela, prenosi srbijadanas.

