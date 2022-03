ŠA JE UŠAO U KLIMAKS, GORI JE OD ŽENA! Bivša zadrugarka oplela po reperu i njegovom odnosu sa 22 godine MLAĐOM Martinom!

Reper ne krije simpatije prema dvije decenije mlađoj cimerki, zbog čega se našao na udaru nekih cimera.

Ovaj odnos prokomentarisala je i bivša zadrugarka Jelena Batos, nekadašnje reperova prijateljica, sa kojom je imao komplikovan odnos. Ona je dobila pitanje na Instagramu šta misli o Martini i Ša, na šta je imala komentar.

– Samo ću ovo reći što se tiče njega i Martine – To se ne radi! Nenad je ušao u klimaks, to se je razlog njegovog ponašanja i to je odgovor na sve ono “Zašto ovo radi?” i “Šta mu je?”. A muškarci u klimaksu su mnogo gori od žena, naučno dokazano. Jedan od simptoma je da hoće da liječe svoje starenje sa dosta mlađim partnerkama, jer tako misle da su još uvijek mladi – napisala je Jelena, piše Kurir.

