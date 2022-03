ISPLIVALI ŠOK DETALJI! IŠAO JE HODŽI: Đedović sve ispričao Dalili

– Nije on ništa specijalno, nema karata, on je čovjek hodža. Čovjek živi u Novom Sadu, davao mi neku vodu da pijem, dešavale su se neke mnogo čudne stvari dok sam to radio. Rekao mi da 10 dana ne smem da vidim bijeli mantil, ako ga vidim da ću umrijeti. Ja 11. dan završim na operaciji kičme. Iz mene je nešto zeleno izlazilo kada idem u WC. To mi je napravila… Rekao mi je kada se to skine da zapalim i udahnem neki natpis, cijela Zvezdara mi se vrtila. Rekao je da je urađeno nešto, da ne može sve da mi priča – istakao je Marko i dodao:

– Ja sam osmi dan pao u nesvijest. Pio sam neki mulj ujutru, pa je onda bio taj zapis, piše Novi.

Dalila je pomno slušala i upijala šta joj je sve Đedović pričao, a onda je govorila šta još ljudi rade i kako čitaju arapska slova. Tada je priznala da će i ona otići na slično mjesto da vidi da li joj je neko nešto “vračao”.

