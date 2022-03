DOK DEJAN SPAVA – EVO ŠTA MU RADE IZA LEĐA: Objavljen snimak iz pušionice, “IDI VIDI …”

– Čovjek je folirant, sve radi namjerno, kaže kosa mu osijedila, druže to je od blanša što je radio, što se farbao. Vjeruj mi. Kako sada nema sijede, idi vidi, nema ni jedne – počeo je da ogovara Đedović, piše Novi.

– On ima to rijaliti razmišljanje. Meni kada se u životu desilo nešto ja nisam jeo ništa, a oni imaju pune ormane, pune, sve je posloženo, druže – pričao je Đedović, dok je Dejan za to vrijeme spavao.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

