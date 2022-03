NISAM ZNALA KOME DA VJERUJEM, TO SU JEFTINE MANIPULACIJE! Oglasila se Karićeva djevojka o AFERI sa Majom, njene riječi izazvat će HAOS

Naime, Car je priznao Stefanu da mu je Dalila svojevremeno rekla kako joj se baš on povjerio da je bio intiman sa Majom Marinković. Stefan je to demantovao, te poručio da nikada ništa sa Majom nije imao, a za Pink je to demantovala i Maja Marinković.

Tim povodom oglasila se Karićeva djevojka i bivša zadrugarka, Jovana Ljubisavljević.

– Ispratila sam sve, naravno. Znam za tu priču iz Zadruge 4 kada se provlačila, ali akteri tog odnosa su bili Vladimir Tomović i Maja, a ne Stefan. Dalila je navodno to Caru pričala ispod pokrivača o čemu nemamo dokaze, pa nisam znala kome više da vjerujem, jer ni oni sami ne znaju šta rade, a ni govore – počela je Jovana Ljubisavljević.

– Međutim kada je Car Dalili postavio jasno, glasno i konkretno pitanje na pretresu da li mu je to rekla, ona je spustila glavu i rekla “to sada više nije važno” tako da nakon te reakcije apsolutno vjerujem Caru. Još jedna u nizu Dalilinih jeftinih manipulacija kojima postiže efekat poželjne žene ne bi li se dva momka prepirala oko nje. Smešno i žalosno u isto vrijeme, hvala Bogu Stefan je pametan pa ne nasjeda s obzirom na prostor u kom se nalazi – rekla je Jovana, piše Kurir.rs.

