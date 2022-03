CAR PRIZNAO ZOLI SVOJA OSJEĆANJA PREMA DALILI, PA SPOMENUO NJENE MANE: Zbog ovoga ne želi s njom vezu, ONA NIŠTA NE ZNA

Pet godina proveli zajedno, došli, pa krk nož. On familiji, prijateljima, na stranu sve, ali ja glup nisam. Koliko god ja sam se vezao, volim je i to me ubija. Može da bude najkvarnija, ali mene voli i napravila je sto sra*a radi mene. Ja znam kad smo u krevetu, osjetim i hemiju, ona se meni prepusti. Voli mene kao Boga, a ne može da pobjegne od svojih loših karakteristika – govorio je Filip, piše Novi.

Voli te, a voliš i ti nju i bojiš se da nema budućnost – dodao je Zola.

Ne da se bojim, nego znam. Ja produžavam agoniju. Izaćećemo napolje i na prvoj svađi se rastajemo – dodao je on.

Ona ima kvalitete koje mnoge žene nemaju, ali kad staviš na vagu vrline i mane, njene loše stvari potope sve dobro, kao i kod mene – pričao je Filip.

Ta mala Ana kad smo se posvađali, zvala je Zolu da pleše sa njom – ubacila se Irma.

Sad kažeš da si ljubomorna – istakao je Car.

Ne, nego pričam kakva je ona – pravdala se Irma.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari