“NA DALILU STAVLJAM TAČKU” – CAR ŽESTOKO PONIZO DALILU: Otkrio šta ima sa Anom, DRAGOJEVIĆKA NA APARATIMA

– Ja sam super, družim se sa svima, a Dalila i ja smo shvatili da to nije to. Ja sam skroz super. Družim se sa Anom najviše, ali ništa ozbiljno. Nisam spreman za to. Meni je jako drago da sam izašao iz veze, i mnogo bolje vidim neke stvari – rekao je Car, piše Novi.

– A poljubac koji se desio ? – upitao je Darko.

– Ne bih ja previše davao na značaju, nisam ja spreman za vezu, ni za bilo kakav odnos. Drugačije vidim neke stvari, ali vidim da je Dalila okej. Ja lako izgovorim svašta nešto i napravim problem, ali to nema veze ni sa čim, meni Ana prija – rekao je Car, a potom se ponovo osvrnuo na odnos sa bivšom.

– Dalilin i moj razgovor ne donese ništa dobro. Ona se ponaša kao da se ništa nije desilo. Dok Dejan komentariše nas, pa se onda ona ubaci. Ja se jesam zaljubio u nju i borio za nju, ali neće tu više biti ničega – rekao je Car.

