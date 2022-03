ODUZELI JOJ NAJDRAŽE! Miljana ulazi u rijaliti, ali POD DRUGIM USLOVIMA – produkcija više NEMA milosti prema njoj?

Rijaliti zvezda Miljana Kulić doživela je nezgodu na ulici. Tom prilikom je polomila nogu, te je zbog toga završila u gipsu.

Nakon nemilog događaja, ona je otkrila da sutra u “Zadrugu 5” ulazi sa dečkom Nenadom, a zatim je u razgovoru za domaći portal otkrila i o čemu je razgovorala sa produkcijom, kao i detalje svog ugovora.Velika šefica je maksimalno ispala korektna prema meni, moći ću da ležim, izaći ću na operaciju… Veliki šef, s obizom da je dosta pomagao bolnici na Banjici, zvaće da me operiše najbolji stručnjak i Nenad će sa mnom izaći na operaciju – rekla je Miljana, pa dodala:Pisala sam Milici, ona me je pozvala na razgovor, dogovorile smo se i ulazim. Neću imati svoj apartman, kao pre. To je novost – istakla je ona,piše Srbijadanas

Facebook komentari