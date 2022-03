NEVIĐENA BRUKA I SRAMOTA – DALILA NASRNULA NA FILIPA, ON SE NIJE ZAUSTAVIO: Najveći rusvaj ikad u Zadruzi

Mani me majki koje nisu tu sa djecom kada treba, pa kada uđu u rijaliti onda se navodno javljaju – govorio je Car.

Nemaš ti prava da komentarišeš – rekla je Dalila.

Je*em ti i oca i majku – zaurlao je Filip.

Dalila je na pominjanje njenih roditelja nasrnula na Filipa.

Ma popu*iš mi ku*ac – viklnuo je Filip.

Ko bre da ti popu*i ku*ac? Kome ti spominješ roditelje – urlala je Dalila i nastavljala.

Evo, to je to! Uvijek me ovako dovede do ludila – urlao je Filip.

Je*em joj mamu u usta i onog Husu, u usta ti se pose*em – nastavljao je Car.

Sad je kraj, za sve ću da ga tužim, za sve što sam ćutala i prećutala – plakala je Dragojevićka.

Grebeš me ko Maja Marinković, mamu ti je*em! Ku*vetino! – urlao je Car, piše Novi.

