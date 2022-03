DALILU SAM VRATIO NA NOGE, ONA MI SE IGRA SA MOZGOM! Car se povjerio Kariću: Svim silama ću se truditi da NIKAD ne budem s njom!

Poslije raskida on se požalio Kariću zbog kog je svojevremeno i “ratovao” sa djevojkom.

“Imam neke fleševe kako je znala da bude pokvarena… Mi samo što se nismo smuvali, a ona okrene priču na Staniju i nudle. Vidim da i meni okreće tako neke priče i zamjeranjem ukazuje na neke stvari koje joj smetaju, pa sam na kraju promijenio sve i fokus mi je samo na nju. Ja njoj kažem sinoć da mi pomogne jer nisam dobro, to nije sramota reći. Bolje da se svađam, nego da sjednem i budem ra*jeban. Treba nešto da se završi, prođe dan, dva, tri i to je to. Ja da sam dobro drugačije bih riješio, nisam zavisan ni od koga, niti mogu da budem utučen”, pričao je Filip.

“Imaš vrstu tereta, jer znaš da je to zbog tebe prestalo”, rekai je Karić.

“Ja sumnjam u sto stvari i mislim da su sa njene strane matematički izračunate. Ona će dati 2.000 da kockam ako vidi da mene to uveseljava. Juče sje*an sjedim, a ona prođe i legne. Ja je budim, razgovaram i to ode u drugi tok. Nije problem u njoj, u meni je”, nastavio je Car.

“Ona se folira da je srećna i da igra da bi ti mislio”, istkaao je Stefan.

“Ona osjeti da nema prijetnje i da mene niko ne zanima, a vrti u pogrešnom trenutku”, dodao je Car.

“Nikad nisi potencirao njene greške”, nastavio je Stefan.

“Ti znaš kako se ponašala prije nego što sam je prišao. Vratio sam je na noge, a kad sam ja loše igra mi se s’ mozgom”, pričao je Filip.

“Ona mene stvarno voli, njena suština je da je arogantna i bezobrazna. Trudim se i da da njoj bude lakše, nikad nije kuhala, odem u prodavnicu. U jednoj svađi mi je rekla da će se vidjeti ko je ona, a ko smo ja i on. Svim silama ću da se borim da ne budem više sa njom nikada i da se u taj odnos ne vratim”, nastavio je Filip, prenosi Kurir.

