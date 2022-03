ALEKS UDARILA NA REŠIĆEVU! Pjevačica htjela da joj PODMETNE SPLETKU

Emisija “Pitanja gledalaca” podigla veliku prašinu u Zadruzi od samog početka. Voditelj Milan Milošević je naredno pitanje postavio Sandri Rešić:

– Što si namerno provocirala Aleks sa poklonom ‘sudbinskih lisica’ – glasilo je pitanje.Malo pre sam hteo da kažem, verujem da je delovalo kao provokacija. Ni najmanje nije bila, sve što se dešava danima i nedeljama u nazad što se priča dovodi se u pitanje da li ja to radim namerno ili ne. Ja sam i juče i danas rekla sve što sam imala. To nije bilo veze sa lisicama nego sam pozdravila sve te ljude, poklon da bacim neću, ne treba niko ništa da mi šalje, znam koliko je to značilo nekome ovde, to je simbolika ali lisice ako smetaju ako su provokacija ja ću da ih skinem – odgovorila je Sandra.Od 14. februara se ova tema provlači, bilo mi je odvratno, smatrala sam to provokacijom. Prolazi mi kroz glavu svašta, možda je on njoj nešto rekao, svašta mi prolazi kroz glavu. Prošle godine kada su meni stigli neki mafini sa slikama ja sam to zalepila iznad kreveta, jer mi je stalo do njega. Tako da ne znam kako da se to protumači – rekla je Aleks,piše Srbijadanas

– Ja ti kažem da to tvoje nema logike jer si ti te poklone prihvatala – ubacio se Đedović.Na srcu priče S i D i piše zauvek – ubacio se Karić.

– Ja ću da bacim lisice – rekla je Sandra.Mi kada smo njemu govorili da nešto nije dobro za njega on nije hteo da sluša. Otkud on zna da li mu ja mislim dobro ili ne – pričao je Mensur.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

Facebook komentari