EVO ŠTA JE BILJANA REKLA O MOGUĆEM UNUKU: “Nisam sigurna da li..”

Nakon pola godine boravka u ,,Zadruzi 5” malo je onih koji nisu čuli za skandalozni par Dalilu Mujić i Dejana Dragojevića, a sad se oglasila bijesna Dejanova majka Biljana, koja je prokomentarisala spekulacije da Dalila želi da iskoristi zamrznute jajne ćelije i rodi Dejanovo dijete.

– Strašno i ne daj Bože. Nisam sigurna da li ona može to da uradi bez Dejanovog odobrenja. Dejan bi po izlasku trebalo da traži da se to sve uništi i da se zatre trag. U ispovijestima su oboje potvrdili da je dobro što poslije svega nemaju djecu, koja bi, u suprotnom, ispaštala. Svako želi da dobije unuče, to je velika sreća, ja se nadam da ću se ostvariti kao baka, ali to dijete, na taj način, nikad ne bi prihvatila kao moje unuče – rekla je Biljana Dragojević za Rijaliti, prenosi Novi.

