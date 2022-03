ZADRUGARKA SE POPELA NA ZGRADU, PRIJETILA SAMOUBISTVOM! Nervni SLOM zbog RASKIDA, plaši se NAJGOREG!

Aleksandar Golubović, bivši dečko Milice Veselinović, tvrdi da je ona oduvijek bila čudne naravi, te da je htjela da se ubije kad je raskinuo sa njom!

“Kod nje nikad nisi znao šta možeš da očekuješ. Sve bude super, onda joj nešto kvrcne u glavi, pa odreaguje burno, naljuti se, ishisteriše, pa je u drugom momentu dobra. Mi smo bili oko dvije godine zajedno, ali sam vidio da to nije to, pa sam joj rekao da raskidamo. Iako sam mislio da će to normalno da prihvati, rekla je da će da se ubije, da to ne mogu da joj uradim poslije svega, da će da skoči sa zgrade. Dramila je haos. Ja u tom momentu ne znam šta da radim i kažem joj: ‘Pa, ajde, idi skači’. Međutim, kad je vidjela da neću da promijenim odluku, smirila se”, priča Aleksandar i ističe da su na njegovu odluku da raskinu dosta uticale priče koje su došle do njega, a koje su se, kako kaže, ispostavile tačnim.

“Mi smo počeli da se zabavljamo kad je ona imala 15 godina i, kao, bio sam joj drugi. Onda dođemo do toga da je zapravo nevinost izgubila sa 13 godina! Na sve to saznam da je voljela starije muškarce i da je bila sa nekima koji imaju po 37-38 godina, što je razlika od dvije i po decenije. Svi ovdje znaju za to. Mnogo stvari je tu bilo. Umjesto da uživamo, zezamo se, sve je propalo i ja sam izašao iz te priče. Ovo sad što mi pošalju iz Zadruge je haos. Koliko-toliko bila je normalnija kad smo se zabavljali, mada je i tada bila. Onaj Mensur ako nije kao ona, neka mu je bog u pomoći”, rekao je Golubović, piše Svet.

