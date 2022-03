Car isprozivao bivšu djevojku: Aleks je smuvala Dejana jer sam je šutnuo!

Momak iz Crikvenice optužio je bivšu djevojku da ga i dalje nije preboljela i da je sa Dalilin mužem njemu iz inata, piše Informer.

– Bili smo zajedno u “Zadruzi 4”, ali jurila si me i tokom ljeta. Upadala si pijana u etno-selo kraj Beograda dok sam bio tamo. Nisi me preboljela, smuvala si Dejana jer si shvatila da od mene i tebe neće biti ništa! To si uradila u inat meni jer volim Dalilu – rekao je Filip i nastavio da ponižava bivšu djevojku:

– Dalila nije imala gomilu frajera u rijalitiju kao ti, niti je radila u Bujanovcu i bila uhapšena. Bolje ćuti da ne ispričam sve o tebi, zaigrala si se. Dovoljno je što se zna da si me ora*no zadovoljila u “Zadruzi 4”.

Aleks je odmah skočila i počela da urla na Cara:

– Ma reci više šta imaš o meni! Ne plašim te se. Ti i Dalila ste najgori otpad i šljam! Isti ste! Bila sam zaljubljena u tebe, ali hvala Bogu, opametila sam se.

U raspravu se uključila i Careva sadašnja djevojka Dalila, dok je njen muž Dejan sve vrijeme ćutao:

– Ko si ti, Aleksandra?! Zašto sam ja otpad? Sram te bilo! Nebitna si! Dok pričaš, skačeš kao da si na trambulini! Je l’ ti to profesionalna deformacija, da se možda ne baviš pro.titucijom?! Ja skačem samo u krevetu, i to sa svojim dečkom!

Facebook komentari