DEJAN JE OSTAO SAM! SVI SU MU OKRENULI LEĐA! Aleksandra donijela drastičnu odluku – Od danas je slobodna žena

U toku je porodični sastanak, Stefan Mihić iznio je svoj novi problem, a to je promena njegovog odnosa sa Dejanom Dragojevićem zbog konfilkta sa Aleksandrom Nikolić, piše Srbija danas.

– Sada bih pitao Aleksandru, jer imam veliko poštovanje prema Dejanu. Imao je juče drugačiju reakciju prema meni i bilo mi je jako žao. Imali smo jednu situaciju koju vjerujem da nisi zaboravila… Da li ona utiče sada na moj odnos sa Dejanom? – pitao je Stefan.

– Mislim da ti imaš problem sa Dinom, a ne sa mnom. Danas sam jako lijepo raspoložena pa vam svima sve opraštam – rekla je Aleks.

– Meni je ovdje bitno samo Dejanovo mišljenje, da bi imali odnos kao što smo ranije – nastavio je Mihić.

– Moram da kažem, možete svi da pričate sve najgore o meni, mene to ne zanima. Jedino Lepi Mića i Đedović ako mi nešto prebace, to može da me probude. Svi sem Karića, Krleta, njih dvojice i Dejana, mene niko ne zanima ovdje, to morate da znate – govorila je Nikolićeva.

– Ja tebe ni sa čim nisam uvrijedio sada – dodao je Mihić.

– Da li je normalno da on sjedi pored tebe, a do skoro te je nazivao ‘Bujanovačjom ku*om’? – pitala je Irma.

– Dečko je bio nervozan jer nije imao hranu, ljudski je da nekome dam hranu ako nema šta da jede, manite me toga – odgovorila je Aleks.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari