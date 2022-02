DEJAN USTAO ZA CRNIM STOLOM I ISPROZIVAO DALILU: Nastao muk, evo šta je rekao

Mislim da nisam u tom tri, ali sam u tom pet šest. Evo Marko Osmakčić je ponosan što ga navode, on kroz horoskop gleda ljude, to jeste tačno donekle. Filip Car sve što su rekli je istina i treća osoba je Mensur – rekao je Mateja.

-Postoji par osoba, prvo Car, drugo Osmakčić, a na trećem ću da stavim Đedović – rekla je Marijana Zonjić.

-Ja bih se složio sa Mikijem, po meni ko ima veliki ego i ko to pokazuje ima nesigurnost u sebe. Dalila i Car to imaju, pa i ja i Osmakčić, juče smo u svađi Dalile i Cara čuli zašto je to bilo, glupost neka, ali to je ego. Navešću ljude sa pokrićem, Osmakčić iskazuje najviše to. Divi se sam sebi. Juče kada je Mima gledala u njegov penis, on kaže “kako neće gledati”. Po meni Sanja, Deniz i Irma – rekao je Karić.

-Mateja je egoista, Mića isto uvijek želi da bude prvi i sve prvi zna. Đedović isto, misli da je najpametniji, Da li je to pokriće ili ne znam – rekao je Mensur.

-Ja samo da kažem nešto bitno, molim te da kontaktiraš advokaticu i da se svi snimci skupe i da podnesem tužbu. To je to. Što se tiče egosita, Mateja, Anđela, Irma – to je to. – Rekao je Đole Kralj.

-Ja bih naveo skroz neke druge ljude ali ajde, postoji ovdje par osoba ali to neki koji mogu da se oslone na nekoga. Svako ima ove ego, i sam sebe gura u kanal sa svojim egom. Ja ću da navedem Irmu, Deniz i Sandija – rekao je Dejan Dragojević.

-Po meni Mensur, Car i Osmakčić – neću da se vrtim u krug – rekla je Aleks.

-Ja ovdje živim sa debilima. Mene niko ne poznaje, što se tiče veze i to što navodite. Meni je svaka veza funkcionisala dok sam se ja pravila mutava i dok sam dopuštala, Tako da ako želite da uspijete u životu morate da prećutite. Filip je mnogo težak čovjek, ima pravo na to. Druga osoba je lipicaner Mateja i treća Karića ali što se tiče manijaka moram da kažem da je to Osmakčić, Car i Dalila – ispričala je Irma Sejranić, piše Pink.

