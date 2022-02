PRIJE ĆU RASKINUTI SA ALEKSANDROM, NEGO OPET OKRENUTI LEĐA SANDRI: Dejan Dragojević šokirao zadrugare izjavom

– Ako stvarno voliš Aleks zašto nekad ne staneš na njenu stranu i ne skreneš pažnju Sandri Rešić da je ne provocira više i da objasniš da te ne zanima u tom smislu, jer joj očigledno nije jasno. Da te gleda kao druga odvela bi je sa strane, a ne bi koristila priliku da je indirektno podbode. Osvijesti se više, ona ili ona – glasilo je pitanje, piše Nadlanu.

– Nije Sandra nju provukla, imaju komunikaciju. Nema šta da je vuče Sandra za ruku, ja sam Aleksandri objasnio. Kome se pravdati? Nepotrebno je. Ja sam njoj rekao kako gledam na Sandru i Marka, kako na druge učesnike. Ona kad je ušla, neke stvari su se promijenile iako sam se držao svog stava, nisam mogao protiv sebe. Rešićeva nju da vuče za ruku, po meni nema potrebe. Sandra nije komentarisala Aleksandru. Neka im djeluje da je fejk komunikacija, njih dvije ne treba da se svađaju. Rešićeva je rekla da neće da komentariše naš odnos. Rešićeva je bila uz mene, svašta smo prošli, neka komentarišu šta hoće – pričao je Dejan.

– Možda to gledaoci misle jer je danas Sandra pozdravila sudbinske lisice, tu mi nešto zaigra, ali ja njemu nemam šta da zamjeram. Ja sam svjesna da mu je ona bila tu u najtežim trenucima. Nema šta da me odvlači, ne zamjeram ništa i neka se druže. Nije mi svejedno kad ode i kaže tako nešto, ali ne pruža, reakciju i ne drobim mu, niti ću to raditi. Ako on osjeti potrebu neka kaže ili ona, ja neću siliti – rekla je Aleksandra Nikolić.

– Ja ću prije raskinuti sa Aleksandrom, nego opet okrenuti Sandri leđa, ako je nepotrebna priča. Ja mogu opet da budem u situaciji gde će mi oni biti potrebni – odbrusio je Dejan.

– Odnosi Sandre i Dejana su njihova stvar. Ti si Dejanova djevojka, a ona mu je drugarica, to je velika razlika. Sandra nema nikakv problem, ona na pitanja odgovara kako njoj odgovara. Normalno je da je pogađa kad pozdravi lisice, pogađa i njega kad ona da cigarete. Grupe ne podržavaju Sandru, nego njih dvoje. Sandra ne sme da kaže šta misli. Da je Sandra u vezi sa njim, bilo bi sve prirodno, a onda šta god da kaže odmah ide priča Bujanovac i mora da ćuti. Ako misliš dobro treba da kažeš da ne šalju, jer Dejan ima djevojku, a ne da odbijaš poklone – govorio je Lepi Mića.

– Ja Sandrino zahvaljivanje razumijem i na podršci, ne mislim da je provokacija. Ko u šta vjeruje napolju i ko u šta vjeruje, to nama ne diktira način ponašanja, ali ima budala. Aleksandra se zaljubila i možda joj neke stvari ne prijaju, ali ti ljudi su napolju. Ja razumijem da njoj to smeta iz aspekta zaljubljena osobe, jer neko pored nje vjeruje u nešto i to je okej. Različiti ljudi vide različite ljubavi. Koliko puta su ljudi bili u vezama, pa vjerovali da ljudi vole druge i bili u pravu ili nisu. Pomen kod Aleksandre to može da stvori – pričao je Marko Đedović.

– Zahvlaila si se prve nedjelje i Sandri sam tad rekao da je trebala da kaže da ga gleda kao druga. Ja razumem da su nju mrzili prošle godine i jadnu je sad podržavaju i ima fanove. Greška je tvoja da drugi put pozdravljaš grupu koja podržava ljubav tebe i Dejana. Treba da naglasiš da ste prijatelji, a nisi, ni prvi, ni drugi put – rekao je Miki Đuričić.

