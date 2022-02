DEJAN POBJESNIO, USRED EMISIJE UŽIVO PODIVLJAO I SKOČIO! Dragojević zbog pitanja o DALILI izgubio kompas: Zadrugari zanijemili!

– Noćas si za vreme žurke u skokovima uletio u stari garderober, gledajući u krevet Cara i Dalile. Da opet ne tražiš neki umišljeni znak?

– Ne znam kad sam išao. Tamo imam pivo. Išao sam danas da napravim nudle. Imam neke stvari koje moram da uzmem, mora da se krećem po kući, ne mogu da se teleportujem. U suštin, nemam kome da se pravdam. Više ne znam gdje su mi čarape i gaće, neka mi David pošalje. Ako sam išao, išao sam po pivo. Imam pravo da idem tamo – rekao je Dejan.

– On je jedne prilike rekao da će da se iseli skroz iz garderobera. Mislim da treba, ako je već to odlučio, da treba da skloni sve odatle. Ako je raskrstio sa bivšom suprugom, treba i magacin da raskrsti. Sve što sada radi, navodi da ga nešto veže za nju. Bilo šta što je zajedničko, treba sa tim da se rasčisti. Da li to radi da nju iziritira… – pričao je Lepi Mića.

– Išao sam kad ste bili u pabu, svaki put nema nikoga tamo – pravdao se Dejan.

– Nije bitno ko je tamo, svakim odlaskom tamo daješ za pravo sumnje da radiš zbog nečeg drugog. Pivo stavi na drugo mjesto. Milion stvari ima na imanju, ti baš tamo stavljaš pivo… – nastavio je pjevač.

– Taman sam u helankama, izj*bite me što sam otišao u garderober – govorio je Dragojević.

– Pokupi svoje stvari i skloni se odatle, ostavljaš sumnju… Kad si već rekao to. Prije 20 dana si rekao da si budala što si uopšte pristao da se seliš odatle… Ako ideš, ideš skroz. Ako ne, reci da ne ideš, kome smeta, neka smeta – rekao je Mića.

– Išao sam kad nikog nema. Kad su ljudi, kažem Dinu ili Aleksandri. 4 puta nisam otišao tamo za ovaj period – rekao je Dejan.

– Dovoljno je jednom – istakao je Đedović.

– Poenta je da ne znam gdje mi je šta, da se ne raštrkam na sto strana – govorio je Dragojević.

– Ako si rekao da ideš, idi – nastavio je Mića.

– Meni nije čudno, ali mi je odvratno. Sad ljudi sumnjaju da li čekaš poruku i niko ti neće vjerovati. Izvadi, baci, boli te k*rac, j*bale te stvari. Dao sam mu Franov garderober, prenesi stvari – rekao je Đedović.

Dejan se iznervirao, otišao do garderobera i uzeo svoje stvari.

– Evo, sad da prebacim. Ja ne gledam nigdje, ja uvjiek spustim glavu kao konj. Evo, ovako ću kroz kuću da idem – bjesnio je Dejan, piše Kurir.

