NE OSJEĆAM SE DOBRO! Aleksandrina majka otvorila dušu o kćerkinom odnosu sa Dejanom!

Njihov odnos podložan je čestim promenama, te milionski auditorijum koji iz dana u dan detaljno prati i analizira odnose u ”Zadruzi 5” nikada ne zna šta može da očekuje od njih. Aleksandrina majka, Slovenka takođe se oglasila ovim povodom.

– Šta ja znam, oni čas ovako čas onako, djeca su to još uvijek i on i ona. Mladi su, pred njima je život. Kako im odgovara tako neka rade – priča Slovenka.

Na pitanje da li joj smeta što Dejan ograničava Aleksandru, postavlja joj pravila u oblačenju i ponašanju, Slovenka odgovara ovako:

– Ponekad, ali on je bio pet godina u tom braku i vjerovatno strahuje dijete zbog svega što mu se dogodilo. Ne znam šta bih rekla. Nisam tamo i ne osjećam se dobro, imam zdravstvenih problema. Ja im želim svu sreću ovog svijeta i to je to. Kod njih se nikad ne zna, vidjeli ste i prošli put, raskid pa za pet dana pomirenje. Nema pravila – zaključila je Slovenka, piše Alo.

