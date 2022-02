DEJAN I REŠIĆKA U TAJNOJ VEZI?! Aleksandra RASKRINKALA Dragojevića – POBJESNILA kada je shvatila šta joj rade IZA LEĐA?!

Nakon izlaganja Sandre Rešić u radio emsiji kod Nenada Aleksića Ša, Aleksandra Nikolić je otrčala u Pab kako bi se požalila Lepom Mići na njeno izlaganje. Naime, njoj je zasmetalo što spominje Dejana u radiju, a ne nju:

– Uživaj, opusti se, rekao sam ti. Njemu skreni pažnju, ne njoj . On i ona su bili u nekoj prijateljskoj priči. Ona se njemu fizički ne sviđa, tačka i kraj. Da mu se sviđa, davno bi on nju j*bao. Nemaš nikav razlog da se ljutiš na njega. On je kriv za sve, on je doveo sebe u sve te situacije. Napolju mu reci: “Alo, dečko”! – savjetovao je Mića Aleksandru, piše Informer.

– Tvoje je da budeš dostojanstvena! Meni kaže Ša da neće biti sa mnom, ja kažem okej, ne jurim ga! Treba da gledaš sebe, i ne treba niko da te mijenja – dodala je Monika.

Da li između Sandre Rešić i Dejana Dragojevića ima nešto više od prijateljstva i da li je to baš Aleksandra Nikolić otkrila, ostaje nam da vidimo u danima koji dolaze.

