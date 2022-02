“NEMOJTE DA BRINETE O SINU!” Aleks se obratila Biljani Dragojević – otvorila dušu o problemima sa Dejanom

Darko Tanasijević je ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Bijeloj kući. Jedan od njegovih sagovornika je bila Aleksandra Nikolić, prenosi Srbija danas.

– Sada je sigurno cijeli Veternik na nogama, jer govori potencijalna snajka porodice Dragojević. Kako si? – pitao je Darko.

– Uvijek super kad tebe vidim. Pričala sam kod Drveta kad se Dejan udaljio od mene, osjećala sam se prazno, počelo je tu da me boli. Tad sam shvatila da sam se zaljubila. Vratilo me je na neke događaje od ranije iz života. Ispravna sam bila 101%, pa sam se pitala da li je i tad moguće da ne dobijem ljubav nazad. Ali popričali smo poslije, prošla me je anksioznost. Ja iskreno mislim da sam ga razumjela u svemu. I prećutkivala neke stvari i sad prećutkujem. Naravno da mi nije prijatno kad ga vidim u društvu Sandre Rešić. Šalju im poklone, vidim da na klipovima nije samo drugarstvo. Ja to njemu ne mogu da zamjerim, bilo bi da želim da ga odvojim od prijatelja. On kaže da mu ja to indirektno govorim, to nikada nisam rekla. On mi tiho zamjeri: “Aha, gdje si pogledala”. Sumnja na neke moje bivše partnere (Janjuša i Cara), ali neće da komentariše, neće da produbljuje temu. Sinoć mi je bilo glupo kad je Đedović rekao da ja Dejana hoću da dresiram. Nijedne sekunde to nisam htjela. On sam treba da balansira druženje sa Sandrom i vezu sa mnom. Ja prećutkujem neke stvari. Isto me iznervira. Evo, Fran je sad izašao. Rekao je Dejan da ja ne smijem nikada da odgovorim Sandri, Franu i Đedoviću, a da oni mogu da komentarišu. A kad ja njemu zamjerim, on kaže gušenje i anksioznost, vraća ga na neke stvari… On meni može da kaže svašta, okej… Sve mogu da ispoštujem. A ja njemu u raspravici kažem: “Ti si sjedio sa djevojkom za koju kažu da je zaljubljena u tebe”, on odmah: “Ti meni ne možeš da zamjeriš” – rekla je Aleks.

– Da li ti vidiš da je Sandra zaljubljena u Dejana? – pitao je Darko.

– Neke stvari mi bacaju sumnju. Stiže pitanje za Osmakčića, Dejana i Anđela, ona ne da odgovor. Miki dosta realno komentariše stvari. Ona ode u rehab, nije joj dobro, baš kad smo mi ušli u vezu. Sve mi baca sumnju da ona osjeća nešto prema njemu. Znaš, ja mislim da i da jeste tako, ja smatram da ona nikad neće ustati i to reći. Dejan i ja smo se pomirili, bude super, ali znaš šta… On je sam rekao da ima anksioznost od mene, on kaže da jedino nema od Đedovića i od Sandre Rešić. Onda sam ja danas riješila da ga ostavim malo da bude sa drugima. Meni je lijepo, ja bih bila sa njim 24 sata, ali vodim računa. Ne pričam mu više: “Bebo, maco, kuco”, jer mi ne uzvraća. Kontrolišem se. Iako to osjećam… Pustila sam ga danas da se druži, pustiću ga da provodi vrijeme sa njima. Nekad se osjećam kao da sam sa Đedovićem u vezi. Oni će njega da opravdaju i kad nije u pravu, ima dobre prijatelje. Ja sam pomislila da smo mi svi u vezi. Ali opet. oni su njegovi prijatelji. I sam je rekao da će prvo da ide kod Đedovića kad izađe odavde. Ja sam neko ko funkcioniše sam. Jako mi je čudna situacija – dodala je Nikolićeva.

– Da li je Dejan čist što se emocija prema Dalili tiče? – pitao je Darko

– Mislim da jeste. On kao da ima više ličnosti u sebi. Šta ako njega prebaci? Ja vidim da njega sad samo ja interesujem, ali opet me brine, da nije njemu možda samo ta strast između njega i mene. Što se Dalile tiče, mislim da je tu trenutno čist – rekla je ona.

– Kako posmastraš Dalilu i Cara, ima li tu sreće? – pitao je Tanasijević.

– Znaš kako, ja Filipa jako dobro znam. Deset mjeseci sam provela sa njim prošle godine, znam šta misli, sve vrlo dobro znam, samo ne komentarišem. On je neko ko npr. ako nema problem u vezi, posvađaće se sa zadrugarima. On prosto mora da se svađa. Ja ne vidim da Dalila nešto loše radi sada. Filip je takav, ljubomoran je, sumnja. Danas mu je zasmetalo ono ćebe. Smatram da naglo reaguje, da nema strpljenja. Ipak je ona uradila šta je uradila zbog njega. Ona je luda za njim, Dejana ne primijećuje trenutno. Više ne osjećam one poglede. Ona je stvarno sad čista, a pitanje je koliko je on čist. I pitanje je zašto je sa njom. On kada se ogriješi o neku djevojku, ima potrebu da joj se pravda, vraća… – istakla je ona.

– Da li Marijana juri ljubav sa Markom, sigurnost ili kadar? – pitao je Darko.

– To mi je tek hit. Njoj se sviđao Marko, Dejan, Janjuš, pa je htjela da uđe u vezu sa Matorom. Mislim da Marko radi ove stvari zarad kadra, Marijana i te kako voli kadar. Tobože ona je odjednom zaljubljena u Marka. Viktorija je ustala i rekla: “Ja sam pro*titutka, radila to i to”. Od čega se pere Marijana? Neće da ima s*ks u rijalitiju, a već ga je imala prije. Ne znam da li krije nešto, ne znam šta radi, Namjerno je naparfemisala onu majicu, znala je da će da iznervira Viktoriju. Marko i Marijana će maks dvije nedjelje da budu zajedno – smatra Aleks.

– Šta bi rekla Biljani Dragojević? – pitao je Darko.

– Dobro veče, teta Biljana. Nemojte da brinete o vašem sinu, brinem se o njemu, trudim se da ga ne asociram na neke stvari iz prošlosti. Nadam se da nemate ništa protiv mene. Biće dobro sve – poručila je Aleks.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari