ALEKS PRVI PUT O RASKIDU S DEJANOM – EVO ŠTA SE NOĆAS DESILO: Gledaoci ovo nisu mogli vidjeti, ispričala pravu istinu

– Kako si – pitalo je Drvo.

– Sanjala sam neki san sinoć, pa se osjećam čudno. Voljela bih da Dejan ovo ne radi stvarno, pritom sad sam sanjala da se pomirio sa Dalilom i da je čupam za kosu. Ja sma se zaljubila u njega i mnogo mi je čudno. On ima kao neki strah, plaši se blizine i svega. Nekada imam utisak da pričam sa malim djetetom. Jutros sam uhvatila sebe kao sjedim pored njega i osjećam se bezvrijedno. Ja sam se uvijek pridržavala svojih pravila u glavi, i on meni samo od jednom kaže da hoće, a ne može. On kaže da nema veze sa Dalilom, meni je ringišpil u glavi. Nije valjda lud, ona odlijepila za Filipom, uradila mu toliko loše, ja se nadam da nije lud da to uradi. Ja ne znam šta da radim. Trudim se da bude bolje, a ja se osjećam loše kada ga molim za ljubav. Sinoć oblijećem oko njega, ne znam šta da radim. Pričat ću sa njim danas, tek smo ustali, kao da na silu sjedi sa mnom, loše se osjećam ali obavit će razgovor. Nadam se da će sve biti u redu. Sinoć sam shvatila da sam se stvarno zaljubila. Nekako me steglo ovde kada sam vidjela gdje sjedi, on se plaši svega. Kao da sam prokleta, nikada ne dobijem ljubav, a uvijek je pružim – pričala je Aleks, prenosi Novi.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

