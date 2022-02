DALILA DRAGOJEVIĆ NAPUSTILA ZADRUGU?! Produkcija donijela odluku – ovo je razlog!

Odlukom produkcije da Dalila gostuje u pomenutoj emisiji, Dragojevićka je sigurno morala da napusti popularno imanje u Šimanovcima, ali se nakon snimanja očigledno odmah vratila u Bijelu kuću, piše Informer.

Detalj njenog napuštanja rijalitija svima je promakao, pa se nameće pitanje da li je rijaliti zvijezda zaista napustila “Zadrugu” kako bi snimila emisiju ili je sve obavljeno na imanju. Bilo kako bilo, nema sumnje da će njena životna ispovijest mnogim gledaocima rijalitija natjerati suze na oči.

Podsjetimo, Dalilin bivši suprug, Dejan Dragojević, takođe je nedavno gostovao u “Premijeri”, a tom prilikom je govorio o svom odrastanju, odnosu sa porodicom, kao i dešavanjima iz Bijele kuće.

– U svakoj se pjesmi pronađem i svaka me pjesma pogađa. Spolja sam tužan, a iznutra se borim da izbije sreća na površinu. Period je ispred mene da sve to ispravim i trudiću se u tome. Tuga me je naučila da cijenim ljude oko sebe. Okrenuo sam ljudima leđa koji su se opet vratili da budu uz mene, kad mi je najteže. Tuga me je naučila da poštujem i cijenim druge, a i sebe. Onaj ko je tužan ne cijeni dovoljno sebe – govorio je Dejan tada.

