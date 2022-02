POTPUNI PREOKRET U EMISIJI – DALILA NIKAD SRETNIJA SKOČILA NA NOGE: Evo šta joj je voditeljica upravo saopštila

– Dalila ne smije da kometariše Dejana i da se atraktivno obuče. Kada ćeš sebi zabraniti da vrijeđaš, pošto se brate moj, to ne radi – glasilo je pitanje.

– Ne znam šta da odgovorim. Život mi se sveo na crni sto i na krevet. Nije dobro, da – rekao je Car.

– Govoriš Dalili da se to ne radi, pa ni ne psuje se djevojka, a ti to radiš – pitala je Ivana.

– Pa jeste – rekao je Car.

– Što se tiče pitanja, ne znam šta da odgovorim. Da, jesu mi te stvari zabranjene, ali ima stvari koje sam i ja zabranila. Sramota me je… Da se uozbiljim. Zabranjene su zbog mene, da neko ne kaže da peckam i sve ostalo. Sad čujem da je atraktivno oblačenje, a sinoć je bilo jeftino. Složila bih se sa pitanjem da je bilo vulgrano i da mi to ne treba. Prihvatila sam kritiku, ali neću prihvatiti kad mi neko kaže na taj način. Zamjera mi ples sa Tarom i sa Anom, ali je najveći problem je bilo to kako sam ja obučena – kroz smijeh je govorila Dalila, piše Novi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari