Dalila iznijela pravu istinu o dešavanjima u Gornjem Šepku i Biljaninom dolasku – Dejan VAN SEBE spustio glavu zbog ovih riječi

Ipak, razgovor je otišao drugim tokom, te se govorilo o odnosu Dalile i Dejana, a riječ je dobio Filip Car, piše Pink.rs.

– Meni je najdraže kada ste se vi ponovo pomirili. Ja sam rekao Ša da je ljut jer ljudi ne govore istinu – ubacio se Dejan.

– Ona je govorila da je emotivno na nuli sa tobom . Ja sam rekao da si za većinu stvari upravu ali za mnoge stvari si manipulativan. Neosporno je ne može niko da istjera na čistac to što je ona uradila i napravila dok je u odnosu sa mnom, to je za mene gore što je vrijeđala njega nego bilo šta. Ispala je loša, ali u nekim drugim strvarima ne znam šta je istina. Da li je ona njega tjerala da vrijeđa ljude, bude manipulativan i asocijalan. Ja bih normalno rješavao sa njim ali neće – rekao mu je Car.

– On kaže da ona ne kaže direktno nemoj to, nemoj to. Nego bi ona poslije razgovora sa majkom pitala šta i kako – rekao je voditelj Caru.

– Moje riječi nećeš da izvrćeš, ja više neću da demantujem, a ti sve što pričaš znaš da nije istina. To što ćeš da pričaš sa njim to nije problem, to što si rekao da ti je život bio tuga to je tvoj problem, ja sam rekla da ako Biljana dođe, ja ću da spremim hranu, ali ću da izađem iz kuće ako njoj smetam – rekla mu je Dalila.

– Volio sam zlo – odbrusio joj je Dejan.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari