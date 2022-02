“JA SAM DALILA, ZAPAMTI TO” NIKAD ŽEŠĆI SUKOB DALILE I CARA: Dragojevićka ga SPUSTILA I BRUTALNO UZVRATILA! Bijesna kao ris!

Dalila Dragojević osamila se u pišionici nakon brutalnog sukoba sa Carem, te je on došao kod nje kako bi riješio probleme, piše Pink.rs.

– Šta god da ti zamjerim, odmah kažeš da ti ispiram mozak. Ono što sam rekao Marijani nisam znao da ćeš tako protumačiti. Rekao sam to jer su toliko aljkave i odvratne i to bi rekao mnogima koje su takve a nikada nisu čistile. Ako ti smeta to, neću više stvarno. Ja sa tom devojkom nemam ništa. Ne trebaš na takav način da mi zameraš i gledaj me u oči. Jezičara si, ne znaš stati, ne umiješ da prekineš. Mogu i ja njega da prozivam, kako ljubi Aleks a gleda u tebe, ali ne radim.

Nemoj radi gluposti dati ljudima tu sreću da vide da mogu da nas razvale. Reci mi sve, ali sa strane, reći ću da sam pogriješio – govorio je Car.

Te tvoje ku*vanjske poteze, neću da trpim. Ne izvrći priču, ja sam Dalila i zapamti to. Pametna i svesna svega! Bitno je da si njoj to dao. Zašto si ti taj koji treba da daje čačkalice? Nije to meni ništa, ti si neko ko je imao se*s pored mene, ali me ovo nervira jer se meni mnogo banalnije zamjeraju. Uostalom, ja sam krava – brecala se Dalila.

Zato što mučeš, uijvek se raspravljaš sa mnom. On sve indirektno radi i provlači nas – dodao je Car.

Meni amovi i ramovi ne trebaju, nemoj da misliš da mene to pogađa. Ja to znam i svjesna sam toga od samog početka. Ja kad sam govorila nisi me slušao – rekla je Dragojevićka.

Samo te molim da se ne pecaš i da pustiš, da ne damo da nas razaraju – izjavio je Car.

Ako ti kažem da sam ljubomorna na na vazduh, onda sam ljubomorna na vazduh. Nemoj da se dereš na mene! Ja sam Dalila i neću se spuštati na taj nivo – brecala se.

