DEJAN I CAR O POMIRENJU S DALILOM, TRESE SE BIJELA KUĆA ZBOG OVIH RIJEČI: Jedna rečenica joj dala nadu, CAR JOJ IZMAMIO OSMIJEH

Dejane, kakve su ti emocije bile kada si vidio klip sa Dalilom – pitala je Nevena.

Nikakve, vidjela si, nisam reagovao – odgovorio je Dejan, pa postavio novo pitanje Stefanu Kariću:

Proveo si neko vrijeme sa Nenadom, hajde reci nešto o tome – rekao mu je Dragojević.

Mislim da je svjestan šta je izgubio, čovjek je sam po sebi jako duhovit. Jako me nasmeije, nismo videli nekoga ko pati za nečim što ne postoji. Kada sam čuo kako se on sprda, to mi nije normalno. Bio sam svjedok, njegovih svađa sa Tarom, ne znam šta bih tu rekao. Tvoja stvar i tvoj život. Tara nije mangup kao što se pravi da jeste. Nikada me ne možeš isprovocirati. Ja preko nekih stvari nikada ne bih prešao, čovjek je priznao da mu je Tara najveća ljubav, poslije žene sa kojom je proveo sedam godina – obratio se Ša njima.

Ja ne mogu da lažem, volio sam žene i prije Ivane, ali Taru više od Ivane. Ne mogu da lažeš – rekao je Ša pognute glave.

Sljedeće pitanje za Cara. Kako je došlo do pomirenja sa Dalilom? – pitao je Karić.

Shvatila je koje stvari meni smetaju, ja ću da radim na sebi i sovjim postupcima, ali vrijeme će pokazati – odgovorio je Car, piše Novi.

