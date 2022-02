MILICA PRESTRAŠENA, SAZNALA DA MINA USKORO ULAZI U ZADRUGU: Spremna je na DRASTIČAN KORAK, evo o čemu je riječ

– Milice, kaži da li misliš je normalno onakvo ponašanje i da li ćete opet biti zajedno? Ako uđe Mina, da li misliš da će se pomiriti sa njom? – pitala je Aleksandra, piše Novi.

– Što se tiče nas dvoje, ja taj odnos ne mogu da presječem, ta rasprava sinoć nije bila okej, sinoć sam pokušala i jutros isto. Volim ga i to je tako, stalno ga viđam i ne mogu da se odvojim od njega. Nije ovo sreća. Na neki način to što smo zajedno i što smo bliski ne znači ništa. Gledam da to loše zataškam, fokusiram se na to lepo i razmišljam o početku veze. Što se tiče Mine Vrbaški, smatram da bi imao komunikaciju sa njom, on takve djevojke ne voli i ne podržava, smatram da neće doći do pomirenja, za naš odnos sam sigurna. Najviše bih voljela da uđem u vezu sa njim i to je to. Za Minu šta bude biće, neću da se opterećujem – odgovorila je Milica, pa novo pitanje postavila Viktoriji Mitrović:

– U kakvom si odnosu sa Markom i kako se osjećaš – pitala je Milica.

– Marko se prezasitio ljubavi, hrane, se*sa, mislim da se ugasio.Naš odnos se sveo isto kao i na početku, malo sam se pogubila, što je on više bio hladniji, ja sam se više grujala. Da li je stvar navike, se*s ili šta. Ne znam, odnos je na pauzi, ja sam primijetila da je drzak i da nije u redu sa emocijama, misila sam da je stvar navike. Moje greške su nas poljuljale, mene Dino ne privlači fizički, bila sam povrijeđena, on u odnos sa Aleks nije ušao iz inata, nego da bi se otarasio odnosa sa mnom – odgovorila je Viktorija Viki Mitrović.

– Replika odmah, rekla si da smatraš da posljednih sedam dana ne vilenim, ne, draga djevojko ja sam bio ovakav dok nisam ušao u odnos sa tobom – poručio je Marko drsko Viktoriji.

