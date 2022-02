OGLASIO SE DAVID DRAGOJEVIĆ NAKON LJUBAVNOG KLIPA DALILE I DEJANA: Uputio emotivnu poruku bratu, SADA JE SVE JASNO

Njegov brat David Dragojević oglasio se ovim povodom.

– Ja sam rekao kad je bio “Vikend specijal”. Niti žalim, niti ću da se osvrćem, sve ovo ide na brisanje. Napravio sam veliku grešku što sam se odvojio od porodice. Koliko god djelovalo sjajno i bajno, zaboravio sam svoje postojanje. Ja sam rekao kad sam raskrstio, da je to to, sa moje strane je tačka. Bio sam kao medved, 130 kila. Mene je život ovde slomio i kad sam došao poslije srpske Nove godine stopim i taj stav će da mi se pojača. Nadam se da ću biti čist 100%. Đedović me je naštipao, niti mi se trese glas, niti ruka. Onaj period i ovaj sad trenuak je ozbiljan napredak, niko ne treba da poklekne – govorio je Dejan.

Nakon Dejanovog izlaganja, njegov brat David je objavio Dejanovo izlaganje na Instagramu, te javno podržao brata i pružio mu podršku:

– Izađi iz tunela, kreni ka svjetlu, mili moj! Dejan na 100%! Ne da si izašao iz tunela i zatrpao ga, nego si procvjetao kao zumbul – napisao je David u okviru svoje objave, piše Novi.

Facebook komentari