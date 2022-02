EVO ŠTA JE DEJAN OBEĆAO ALEKSANDRI: Nakon što se srušila na bini, REKAO JOJ OVE RIJEČI

Dejan Dragojević pravio je društvo Aleksandri Nikolić u hotelu, dok je sušila kosu i njih dvoje sumirali su utiske sa večerašnjih izazova, prenosi Novi.

-Viki i Marko su mi rekli da si se iživljavao na meni s’ farbom – rekla je Aleks.

-A oni se ne iživljavaju kad je*u jednu drugom mater? – pitao je Dejan.

-Svi su mi se smijali – dodala je ona.

-Ajde ko, a ja ću ti reći šta je blaže tvoj pad ili njihova djela u rijalitiju… Igrali smo se, sprdali smo – pričao je Dragojević.

-Sramota me je kako sam se prosula – nastavila je Aleks.

-Je l’ ti to najveći blam? Pokušat ću da je nosim na svojim leđima. Zamisli kad bi moj najveći blam bio što sam obojen kao bojanka… Ovi neće da se mažu, nešto glume, to je najmanji prolbme koji može da se desi u rijalitiju – – govorio je on.

Viktorija Mitrović ušla je u hotel i Dejan je odmah počeo da rješava konflikt sa njom.

-Šta se*eš ti da sam se iživljavao? Je l’ znaš šta je to? – pitao je Dejan.

-Ja sam upotrebila tu riječ, rekla sam da je bilo pregrubo – uzvratila je Viki.

-Kad bih ja pričao šta je pregrubo – dodao je on.

