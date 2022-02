CARE, ZAŠTO NE OZVANIČITE VEZU? – poslušajte njegov odgovor: DALILI OPET USLIJEDILO RAZOČARENJE

U toku je emisija “Pitanja novinara”, a novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, naredno pritanje postavio je Dalili Dragojević.

– Ajde da spomenemo Maju Marinković…Da li tebi Dalila pije vodu Carevo opravdanje kada kaže da od Maje nije imao nikakva očekivanja – pitao je Darko.

.- On je rekao da od mene smatra da ja mogu biti ozbiljnija. Vidio me je kao skroz drugu osobu, pa mu je to da se bijem i lomim šok. Ne bih da je komentarišem, ona ima u sebi tu dozu simpatičnosti, kad uradi da joj se oprosti. Ne bi on oženio ni jednu, niti bi se ijedna udala za njega. Ima on tako neke izjave, koje su niske – rekla je Dalila.

-Care, slušao sam te kada su te pitali, ti i Dalila radite manje više sve što rade ljudi koji su u vezi. Zbog čega ne ozvaničite – pitao je Darko.

– To je bio neki neozbiljan odnos sa Majom, za koji sam znao da je takav. Normalno je da ima velika očekivanja i normalno da joj nije baš svejedno zbog ovoga što je napravila. Nije osoba koja će biti sa mnom 20 dana, pa da je ja ostavim, već je to proživjela. Znam koliko ću breme nositi, ali ne znam da li sam spreman. Nisam ravnodušan prema njoj, privlači me, ali da li sam ja spreman za vezu, neka vrijeme pokaže. Nesiguran sam sebi, ne vjerujem sam sebi. Nezreo sam za odnose, adrenalinski sam ovisnik – rekao je Car, piše Pink.

– Ja smatram da sve ovo što on priča je pranje i da je jedna velika ograda oko Filipa. Ja sam neko ko se ponaša onako kako treba da se ponaša i po njegovim standardima. Postoji situacija kao, ako se meni desi, njemu se može desiti da se može opet zaljubiti – rekla je Dalila.

– Može mi se desiti da se ja opet razočaram u nju – rekao je Car.

– To je da on može da kaže da nismo bili u vezi, nego da nismo mogli da obuzmemo strast – rekla je Dalila.

– U jednim momentima se svađamo, intimni smo i sve to stoji. Trenutno, ja ne bih da pričam 100% o tome. Ne mogu da je ne zagrlim i sve to. Sad trenutno da pričam o vezi ne mogu, ali možda za sedam dana budem mogao da stanem ovde i da kažem. Samo sam realan. Emotivni sam terorista, emotivno sam nezreo. Ako joj paše ovo, nek bude ovako – rekao je Car.

– Onda mi Dalila kaže kako ne komunicirate, onda ona ustane za crnim stolom i mumla – rekao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

