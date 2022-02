DALILA ŽELI ODNOS KAKAV SU IMALI NA POČETKU, a pogledajte Filipovu reakciju: CAR VEČERAS SVE IZNENADIO

U toku je emisija “Pitanja novinara”. Darko Tanasijević nastavio je da postavlja pitanja Dalili Dragojević i Filipu Caru.

-Dalila, znam neke tvoje bivše momke, da li si se ikada trudila ovako kao što se tudiš oko Filipa? Da li s ikada ovoliko mijenjala sebe da bi nekome bila dobra ili još bolja? – pitao je Darko Tanasijević.

-Ne, stvarno niko nije tražio promjene kod mene. Napolju se prilagođavam i sama uvidim i kroz ljubav se sam mijenjaš. Nisam zahtjevala nešto specijalno od svojih bivših partnera. Što se tiče Filipa trudim se i vjerujem da sve ovo kad bi se izdešavalo napolju, da bi se završilo na normalan način i ne bi dolazilo do konflikta i uvreda. Bivše veze sam uvijek završavala na najnormalniji način, ali sam uvijek ostavljala dobar utisak kod svih bivših momaka i nisam neko ko ih pamti po lošem. Desila se ta zaljubljenost, osoba koju sam povrijedila i koja je mene povrijedila, teško je bilo izbalansirati. U tim trenucima je za mene to bilo kobno, izgubila sam se u svemu. Trudila sam se da galopiram sa štiklama, kao da sam osvojila ne znam ni ja šta. Trudila sam se da prikrijem bol tako što ću biti ponosna i ne pokazati da me je neki Filipov postupak povrijedio, a na kraju je sve to eksplodirao. Pojavio se Filip, pokušao da sve vrati u normalnu i postala sam svjesna svojih grešaka, idem dalje i gledam sebe. Trudim se da ispravim sve svoje pogrešne postupke, jer ja nisam to što se dešavalo posljednih mjesec dana. Radim na sebi i radit ću na sebi. Ne mora da bude konstatno ljubavni odnos, bitno mi je da budemo nasmijani kao na početku – pričala je ona.

– Treba samo neki period da prođe i ja sam pokušavao da objasnim ljudima, nisam mogao da kažem kako se osjećam. Žena koja je bila spremna da stavi sebe na stub srama, odbacila cijeli život zbog mene, a ja nisam bio zadovoljan i odbacio sam je na takav način. Koliko god da sam surov, ima u meni neki ljudskosti. Cijelo vrijeme jesam imao emociju prema njoj. Budem spremna da joj dam ruku i ona meni, i ona je trebala da pređe preko nekih stvari. Umjesto da funkcionišemo noprmalno, nema meni nekog, nije ona u opdnosu i taj neko više ne pati. Ovo što smo napravili zadnjih par dana je haos. Treba samo da prođe vrijeme da se stabilizujemo – dodao je Car.

– Naša veza je počela zdravo, osim što sam bila u braku i to je jedina stvar koja je neispravna. Nismo se poljubili, pa rekli da smo u vezi, to je mjesec dana sve trajalo. Kad sam vidjela da ne mogu da se oduprem emocijama i vidjela da nemam gdje, rekla sam i desio se naš prvi poljubac. Kad preraste u neki odnos i gradimo budućnost, dešavaju se ulasci, ljudi namještaju poglede i u glavi se sve skupi. Ovo bi sve napolju bilo normalnije i drago mi je što sve ide spontano i nije prisilno. Svaki nas razgovor, poljubac i odnos se desio spontano, bez da nas neko gura u to sve. Sad smo slobodni i možemo da radimo šta hoćemo, nemamo prepreke koje mogu da nas sputavaju. Sad je došao period da se smirimo, saberemo utiske i gledamo nas dvoje na način na koji smo bili kad smo ušli. U Filipa nemam povjerenje, držim granicu, smatram da može opet da me povrijedi, ali sad sam spremna. U životu uvijek rizikuje, rizikujem i sa ovim odnosom – nastavila je Dragojevićka, piše Novi.

