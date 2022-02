DALILA U KANCELARIJI PRODUKCIJE! Izvedena iz Zadruge – KRIVIČNA PRIJAVA za Filipa Cara! Ovo su svi DETALJI

Dalila Dragojević je prekinula razgovor Jovane Tomić Matore i Filipa Cara, pa otkrila da je videla snimke, gde je Car nasrnuo na nju u krevetu.

Kako je navela, njoj je u produkciji rečeno da može da podnese krivičnu prijavu protiv Filipa, a potom i opisala celu situaciju u krevetu.Matora, ako ti ja kažem, da je meni rečeno da imam pravo na krivičnu prijavu, da pogledaš snimak, da vidiš kako to izgleda i na šta to liči. Da ja više nemam pravo na komunikaciju sa ovim čovekom, onda znaš kako je bilo. – govorila je Dalila.Na šta imaš pravo? Na krivičnu prijavu što sam te gurnuo? Što sam te počupao u krevetu? – pitao je Car.

– To nije bilo čupanje, to je bilo kada smo vrištali jedno na drugo, kad se budila Deniz i ostalo. Čovek je mene krenuo da čupa za kosu onog trenutka kad sam ja rekla da izlazim iz kreveta. Tad je krenuo da me vređa. – govorila je Dragojevićka, pa rekla Filipu da sam izađe da vidi snimke:Hoću, izaći ću ja danas pa ću videti, izaći ću da pogledam. Nemoj mi te fore, ovo jeste istina, ali nemoj mi te fore, daj da vidim modrice, gde su ti. – rekao je Car,piše srbijadanas.

