CAR PONOVO PONIZIO DALILU, USTAO I OBRATIO SE PORODICI: Evo šta je poručio majci i sestri

Naredno pitanje u emisiji “Pitanja gledalaca” bilo je za Dalilu Dragojević.

– Kažeš da ti je Filip drug, vidimo i čujemo da je on tako odlučio, zar nije poniženje da te ne priznaje za djevojku? – glasilo je pitanje.

– Nije. Ako bude trebalo da ozvaničimo, ozvaničit ćemo to. Mi smo već bili u vezi, možemo biti i drugi i treći put, bitno je da nam je lijepo. Jako bolje funkcionišem od kako ga slušam za tako neke savjete. Izleti mi tako neka riječ, a on je neko ko stvarno prati svaki moj korak ali ne na način da ljubomoriše, nego gleda da li ću napraviti taj pogrešan korak o kom mi drži predavanje. Što se tiče nas, kod nas je sve spontano. Ako budemo za to, ozvaničićemo, ali mi se za sada družimo na taj neki specijalan način – rekla je Dalila, pa je Car dobio riječ:

– Ja iskreno mislim da bi bilo poniženje kada bih ušao u vezu, a ona ne bi uspjela kao prvi put. Ne mogu lagati, svako jutro je poljubim u usta. Ja bih ušao u vezu kada bih vidio drastičnu promjenu i kad bi meni mama i sestra rekle da je okej, ja bih ušao u vezu. Ovako mi ne fali ništa. Ne moramo mi biti ti koji će tako navrat – nanos ući u vezu, pritom, ne želim da žurim. Ja sam dovoljno stvari radio bez konsultacija – rekao je Car.

– Uvijek ti je bilo bitno šta Bruno (Carev najbolji drug prim. aut.) kaže – rekao je Milan.

– On je prošao sve u životu i bio je uvijek uz mene. Rijetko od koga riječi dopiru do mene i naravno da mi znači šta će on reći o meni – nastavio je Car.

Miki Đuričić je dobio riječ:

– Čovjek je ostavio kao pseto i ušao sa njom u vezu. Pričam o njima napolju. Dalila je sputala sebe. Kad pogledamo Filipov život, on je nesređen. Sad zna da se ponaša tako, na svoju štetu. Dalila je zaljubljena u njega jako i pristaje na sve to, ali gubi u startu. Ne treba niko nikoga da mijenja. Meni samo ne štima, da nije bio problem da uđu u vezu kad je imala muža, a sad je problem. Nije on bio ispravan prema njoj, ali se slažem sa promjenama koje on zahtjeva. Smatram Dalilu za život pametniju i od Dejana i od Cara. Ona je ta koja napolju koja zna da sredi svoj život. Ona razmišlja da li će nekome nešto reći i da li će to njemu zasmetati. Dalila nije Dalila, pogubila se, kao da živi u nekom strahu. U startu mi nije normalno i nema prava da joj tako nešto zamjera. Ni jedna normalna veza ne može tako da funkcioniše – rekao je Miki.

– Ja mislim da je on te postavke postavio da bi ona sebe pokazala u drugom svjetlu – rekao je Milan.

– Ma ne, on je postavio uslov. Nema na silu mijenjanja, birajte momke… Ti si se ogriješio o nju, a tražiš od nje da se promijeni – nastavio je Miki.

– On hoće njoj da olakša boravak ovdje – rekao je Milan.

– Okej, smatram da je pametnija. Ne, ovo nije Dalila koju ja znam. Nije ni to, ali po meni, nisi ti taj koji nju treba da menja. Mislim da svako treba sebe da mijenja, prvo razmisli gdje ti griješiš prema Dalili, ona će sama sebe promijeniti – rekao je Miki.

– Ja ništa drugo ne tražim… Slažem se sa nekim stvarima. Jesam naprasno tako završio taj odnos. Ona je samo imala tu iglu u ruci i bockala je taj balon, pa sam ja uzeo šilu i probušio taj balon. Ja njoj dajem samo neke smjernice i neke stvari koje su normalne. Ja smatram da njeno ponašanje zadnjih dva mjeseca nije normalno i da ona zna u svojoj podsvijesti da nije normalno… Mi smo ovdje gledali Dalilu kako radi neke nepovezane stvari i smatram da joj mogu pomoći ako me bude slušala. Isto tako, smatram da i ona meni može davati neke smjernice i da mi pomaže – rekao je Car, prenosi Novi.

