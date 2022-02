EVO ŠTA JE DEJAN SINOĆ REKAO ZA DALILU, muk za crnim stolom: “ONA MI NIJE..”

Naredno pitanje u emisiji “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je Dejanu Dragojeviću.

–Da li si sa Aleks bio da bi vratio Dalili jer je htjela da budete 1:1?

–Dalila ni na pameti, uradio sam to jer mi se Aleks svidjela, lijepa je, harizmatična, kakvo tjeranje inata… Tačka. Bio sam u nekom driftu, sada hvatam pravac. Postoje stvari koje moraju da ti budu prioritet. Trenutno u rijalitiju su mi (Đedović, Sandra i Fran) najvažnije osobe, drugi odnos ne smije da utiče na to. Kao ni na porodični odnos, što sam dozvolio prošli put. Počeo sam da shvatam u glavi šta mi je bitno. Ima dosta tu stvari, zato je vrijeme najbolji pokazatelj svega – rekao je Dejan.

–Aleks nije inat, da je htio to, radio bi prije nego što je ušla. Znam da mu se sviđa ona. Ne bih to miješala sa Dalilom. A sve ostalo što je rekao, slažem se – dodala je Sandra Rešić.

–Nije lud da se izjednačuje u budalaštinama. Ovo je lijepa priča za njega. Ide svojim tokom, polako, druže se, pričaju, razgovoraju, imaju obostrane simpatije. Dejan nije takav da bi radio to da se nekom inati, to je za mene glupost. Aleks mu odgovara, to je najbitnije. Ne možeš sa nekim da prićaš svakog jutra ako ti ne odgovara – ustao je Lepi Mića, piše Novi.

