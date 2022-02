“Ja ću se truditi da zadovoljim njegove potrebe”, DALILA VIŠE NE LIČI NA SEBE: Iskreno progovorila o poštovanju Carevog autoriteta

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, a voditelj Milan Milošević je naredno pitanje pročitao Dalili Dragojević, piše Novi.

-Dalila, je l’ moguće da toliko voliš Filipa da si mu prešla preko svega što se desilo – glasilo je pitanje.

-Kad se sve to izdešavalo, gledala sam u Matoru, rekla mi je da mi nije ništa, tad sam shvatila da mi nije ništa. Otišla sam kod Miće u pab, htela sam tamo da spavam. Pošto je Đole hrkao, legla sam u vešeraj, pa sam zaspala dok sam razmišljala o tome. Krenuli smo da pričamo, pa sam mu rekla da nisam tako trebala da postupim…Rekao je da sam komentarisala neku trudnoću, nisam, ali sam svakako pogriješila. Ja sam u tom trenutku slušala neke druge ljude i posvađala sam se, ali je to bilo loše po mene. Bilo je odvratno i gadno. U tom trenutku sam se šokirala kad se dešavalo, ali kad se desilo to na krevetu, rekla mi je Matora da nije ništa. Mene je više pogodilo kad je krenuo da razbija ogledalo. U tim trenucima ne razmišljam o sebi, nego o drugima. Sad ja glumim paćenicu i nešto, ne pada mi na pamet. Mislim da su nekad gore riječi nego djela, kad sam prešla preko svih uvreda, mislim…Prešla sam eto

-Vrati se na početak, da li znaš sada koliko ga voliš i koliko je ta ljubav velika – pitao je Milan.

-On meni znači, ali mi se jeste gadio. Mislim da smo najiskreniji kada pričamo samo nas dvoje. Ne bih ja da pričam o svojim emocijama, neko sam ko je za njega sve uradio. Ja sam svjesna nekih stvari, on nema povjerenja, ja nemam povjerenja u njega, sa pravom. Jednostavno sam uvijek radila na sebi i nisam neko ko će da dopusti da neko drugi brine o meni i prija mi. Mislim da je najpametnije da on razmišlja umjesto mene, dok ne stanem na noge. Jeste, izdešavale su mi se kobne greške, ali mislim da mogu da ih ispravim. Meni se može desiti da imam neki ispad, ali sam ga zamolila da mi ne ukazuje da zagalami, da mi kaže tiho i sa strane – rekla je Dalila.

-Ja sam za to rekao i na kauču i svugdje – dobacio je Car.

-On je jako nervozan i ima mnogo nekih problema. Ja ću se truditi i obećala sam da ću zadovoljiti sve njegove potrebe – rekla je Dragojevićka.

Jovana Tomić Matora je dobil riječ.

-Sinoć sam baš pričala sa Dalilom, pa je prišao i Car i rekao mi da sam svjedok da on više neće pričati. Dalila mi već par dana govori da ima razumjevanja za ovu situaciju. Dalila ima emociju prema Filipu i voljela bi da uđe u vezu sa njim. Normalno je da Car bude ljubomoran, pa i ja bih bila. Ne mijenja njihov odnos ništa i oni su za mene u vezi. To što ona ustane i kaže ovo, to je zato što ima razumijevanja. Smatra da na neki način pričaju, udario tuk na luk. Trebate da napravite neki kompromis…Njega ne opravdava ništa za ono, ali ni nju ne opravdava to peckanje. Nema peckanja! – rekla je Matora.

Nakon Matore, Lepi Mića je ustao, kako bi prokomentarisao aktuelnu temu.

-Malo mi je ovo čudno i nisam navikao na dvije osobe koji su svojom vezom oduševili region i koja je pucala od ljubavi. Svi su tada bili svoji. U toj vezi je došlo do toga do čega je došlo. Poslije određenog vremena, oni su ušli u neku bff priču u kojoj niko nije svoj. Za mene ovo nije Filip Car, a ni Dalila koja je kad je izašla iz braka rekla da želi da bude slobodna i sve. To nije ta Dalila koju sam tada podržao. Ona nema svoj stav, svoje ja. Jako je smiješno ovo i nema veze sa mozgom…Ako će mama da reaguje na vezu, onda će i za prijatelja. Filipu Caru nije do veze sa Dalilom i njega ona ne intresuje kao djevojka. Za mene je ovo klasična budalaština – rekao je Mića.

-Ispada kao da ja vršim…- dobacio je Car.

-Zamisli da je Dejan gađao nju flašom, jeb**a bi mu mamu u pi**u, tako da ovo nije ta Dalila koju poznajem – nastavio je Mića.

-Ako je ono Dalila koju smo gledali u prethodna sva mjeseca, onda sačuvaj Bože – rekao je Car.

-U kakvu Dalilu si se zaljubio? U ženu lavicu – drao se Mića.

-Ja sam se zaljubio u ovakvu Dalilu, a ne u onu u bademantilu…Uzmi Taru, Ša, Dalilu, bilo koga pa nas dovedi u red – prodrao se Car.

-Niko ne vidi njegovu promjenu – skočio je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

