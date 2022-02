ALEKSANDRA IZGORJELA OD LJUBOMORE! Saznala šta je Dejan radio sa OVOM ZADRUGARKOM, pa mu odmah spomenula Janjuša!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević nastavili su razgovor u izolaciji, gdje trenutno borave, a on joj je saopštio da je jutros doručkovao sa drugim djevojkama, zbog čega je ona pobjesnila:

– Jeo si sa Marijanom i Anom? Uauuu, sad ću i ja da vidim da li Janjuš možda pravi neke kiflice – provocirala je Aleksandra, dok se on smijao, piše Kurir.

– Ma, nisam jeo ništa… Šalim se, jeo sam – nastavio je Dejan.

– Onda neću ništa da ti napravim – naljutila se ona.

Inače, Aleksandra ne krije koliko joj se dopada Dejan, dok je on i dalje suzdržan kada su emocije prema njoj u pitanju.

“Jao, pa svašta se dešavalo na žurki. Dejan i ja smo se poljubili. On se meni dopada, jako je zanimljiv, lijep je, duhovt, ali ne bih još da ulazim u vezu, jer smatram da on nije čist sa emocijama. On i ja se družimo. Znam ja da on ne želi da uđe u vezu u rijaltiju, ali možda ću morati da ga pritisnem. Mi smo samo prijatelji. Naše druženje je prelijepo, on je prezanimljiv dečko, predobar, pažljiv, nemam ružnu riječ o njemu. Družit ćemo se mi”, rekla je Nikolićeva.

