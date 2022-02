ALEKS UMISLILA DA SU ONA I DEJAN VEĆ U VEZI: Dejan joj brutalno spustio, “REKAO SAM TI DA TO…”

Aleksandra Nikolić ni danas nije prestala da ljubomoriše Dejanu Dragojeviću zbog đuskanja i komunikacije sa drugim djevojkama, a posebno se osvrnula na Mimu Šarac, o kojoj ima najgore moguće mišljenje:

Ona je ološ, jer je ljubavnica. Slažem se, on je kriv, ali ona nije trebalo sebi to da dozvoli – govorila je Aleksandra, prenosi Novi.

A šta je on? Valjda je on kriv – rekao je Dejan.

Ti je pravdaš, zato što želi da se poljubi sa tobom – izljubomorisala je Aleks.

Nemoj to da komentarišeš, rekao sam ti da ne radiš to – zamjerio joj je on.

U video – prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari