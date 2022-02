“NE ŽELIM VEZU SA DEJANOM”, PREOKRET! NAKON POLJUPCA OGLASILA SE ALEKS: Evo šta je danas priznala Drvetu mudrosti

-Jao, pa svašta se dešavalo na žurki. Dejan i ja smo se poljubili. On se meni dopada, jako je zanimljiv, lijep je, duhovit, ali ne bih još da ulazim u vezu, jer smatram da on nije čist sa emocijama. On i ja se družimo – rekla je Aleks, piše Pink.

-Znam ja da on ne želi da uđe u vezu u rijaltiju, ali možda ću morati da ga pritisnem. Mi smo samo prijatelji – dodala je Aleks

-Naše druženje je prelijepo, on je prezanimljiv dečko, predobar, pažljiv, nemam ružnu riječ o njemu. Družit ćemo se mi – rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u video – prilogu:

